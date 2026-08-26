Carmen Campuzano respalda a Fátima Bosch ante posible orden de arresto en Tailandia

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Carmen Campuzano respalda a Fátima Bosch Foto: AFP | Cuartoscuro

Carmen Campuzano dijo que estaba “encantada” con Fátima Bosch y le dio su respaldo frente al proceso legal que enfrenta la actual Miss Universo tras la demanda del empresario Nawat Itsaragrisil, quien la acusa de difamarlo.

“Yo estoy encantada con Fátima Bosch”, mencionó la actriz y modelo, asegurando que Fátima es una mujer que se preparó para estar donde está.

Para Carmen, el reinado de la modelo mexicana es importante porque está dejando una huella, más allá de que se mencione que es el más polémico.

“Una mujer determinante y maravillosa y poderosa y que no le tenga miedo a nada. Porque es una mujer que se ha preparado para estar en el lugar donde está”. Carmen Campuzano

Por su parte, Fátima Bosch también cuenta con el respaldo del certamen ante esta situación.

“Unimos nuestras voces. En apoyo a Fátima Bosch y a todas las mujeres que deciden mostrarse con confianza, dignidad y propósito. Miss Universe siempre ha creído en el poder de las mujeres para alzar la voz, apoyarse mutuamente y generar cambios significativos”, se puede leer en el comunicado publicado en sus redes sociales.

Fue el propio Nawat quien dio a conocer la situación al compartir un documento que atribuyó a la Policía Nacional de Tailandia, asegurando que el proceso estaría avanzando para solicitar una orden de arresto contra la mexicana.

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat?

El altercado comenzó en noviembre de 2025, en medio de las actividades preparatorias para Miss Universo en territorio tailandés.

En ese escenario, Nawat increpó públicamente a Fátima Bosch por desacuerdos sobre la difusión promocional de la sede.

La discusión escaló al punto en que el organizador exigió que los elementos de seguridad desalojaran a la participante mexicana.

Ante el trato recibido, varias candidatas decidieron retirarse del evento en respaldo a Bosch, lo que llevó a la Organización Miss Universo a sancionar a Nawat durante el certamen. La controversia resurgió tiempo después, tras revelarse que el caso llegó a instancias legales en Tailandia.

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