Nailea Norvind llora en Top Chef VIP al tener que cocinar un conejillo de indias: redes explotan

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Nailea Norvind llora en Top Chef Foto: AFP

Nailea Norvind vivió un momento que la llevó a las lágrimas durante su participación en uno de los programas del reality “Top Chef VIP“, pues tenía que cocinar un conejillo de indias que, en palabras de la actriz, estaba “completito”.

En la dinámica impuesta en el show de cocina, los participantes se colocaron al azar en las estaciones, donde tenían que preparar una proteína sorpresa.

Pero al llegar el turno de Nailea, su sorpresa se convirtió en angustia cuando vio al conejillo de indias en el plato.

“Es lo peor que me pudo haber pasado”, mencionó mientras sus compañeros se sorprendían por su reacción y trataban de apoyarla.

La actriz repetía “es un bebé” mientras la angustia la seguía invadiendo. Incluso, la conductora del programa, Carmen Villalobos, intentó animarla para que pudiera continuar con el reto.

Pero no sólo fue Nailea, también la participante Athenea Pérez vivió un momento parecido cuando descubrió que a ella le tocaría una cabeza de cerdo.

Esto rápidamente comenzó un debate en redes sociales, pues en los comentarios del video donde se mostraba este fragmento del programa, los usuarios defendían o criticaban la reacción de las participantes.

Algunos no estaban de acuerdo con la forma en que presentaron las proteínas a las participantes, tachándolo incluso de mal gusto y señalando que la dinámica pudo resultar incómoda para ellas.

Por otra parte, otros mencionaban que era una competencia de cocina y no tenían por qué reaccionar de ese modo, pues los participantes deben enfrentarse a distintos retos durante el programa.

¿Qué es Top Chef?

“Top Chef” es un reality show culinario donde cocineros profesionales compiten en diversos retos gastronómicos para ganar un prestigioso premio en efectivo y el título de Top Chef.

En cada episodio presentan dos pruebas principales: la Prueba de Fuego (Quickfire), que evalúa su velocidad y creatividad, y la Prueba de Eliminación, que exige un mayor nivel técnico. Un jurado de chefs de renombre evalúa las preparaciones y elimina a un concursante en cada episodio.

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