Muere Eugenia Montemayor González; modelo de tan solo 20 años

Eugenia Montemayor González, modelo debutante, murió a sus 20 años. Aunque el fallecimiento ocurrido el pasado sábado 21 de febrero, en redes sociales la noticia se volvió tendencia en las últimas horas debido a la temprana edad de la joven.

A través de redes sociales, la Universidad de Monterrey (UDEM) confirmó el fallecimiento y lamentó la pérdida Eugenia Montemayor González, alumna de la Licenciatura en Mercadotecnia y Estrategia Creativa en dicha institución.

“Elevamos nuestras oraciones por su descanso y acompañamos con cariño a quienes hoy la despiden, deseándoles fortaleza y consuelo en este momento…Que descanse en paz”. UDEM

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer las causas oficiales de su muerte y ha optado por mantener los detalles en el ámbito privado.

No obstante, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre que Eugenia Montemayor González se habría quitado la vida; sin embargo, dicha información no ha sido confirmada ni por sus familiares ni por autoridades.

¿Quién es Eugenia Montemayor González modelo de 20 años fallecida?

Eugenia Montemayor González era hija del doctor Francisco Montemayor y Alana González de Montemayor, hermana de Alana, Valentina y Galia Montemayor González.

De acuerdo con medios locales, la joven tenía el potencial para llegar a Miss Universo.

Cursaba la Licenciatura en Mercadotecnia y Estrategia Creativa en la Universidad de Monterrey. Con tan sólo 20 años, la jóven era reconocida por su inicial trayectoria en el modelaje, una de sus grandes pasiones, pero también por su personalidad auténtica y carismática, según conocidos.

Para honrar su vida, la familia llevará a cabo su despedida este martes 24 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora Reina de los Ángeles.

El servicio estará abierto a familiares y amistades que deseen acompañar en oración y dar el último adiós.

