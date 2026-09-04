Mariana Seoane cambia de ritmo: lanza “Gana la que pierde”, en colaboración con Majo Aguilar

GENERANDO AUDIO...

La canción explora el desamor y el amor propio. Foto: Oscar Gómez Cruz

Mariana Seoane vive una etapa de reinvención musical y, como parte de ella, estrenó “Gana la que pierde”, sencillo que realizó en colaboración con Majo Aguilar.

En entrevista con Unotv.com, la “reina de la cumbia” contó cómo surgió esta canción y habló sobre la incorporación de otros géneros a su propuesta musical.

Así nació “Gana la que pierde”, la canción que unió a Mariana Seoane y Majo Aguilar

La idea de grabar con Majo Aguilar surgió de un deseo que Mariana Seoane tenía desde hace tiempo, acercarse al regional mexicano y cantar un tema ranchero.

Las dos coincidieron en la alfombra roja de una película de Ana de la Reguera. Durante el evento surgió la posibilidad de que trabajaran juntas y Mariana se quedó con la idea.

“Le dije, ‘jálame a tu género, me gustaría hacer algo ranchero’, y me dijo, ‘bueno, pero metamos algo como de banda’”, nos reveló la también actriz.

Tras conseguir su teléfono, le envió una canción que había recibido de los compositores América Jiménez, Jerónimo Mansuri y Jorgito Vélez.

“Creo que es esta”, pensó Mariana cuando escuchó el tema por primera vez. Majo respondió que le había gustado y, a partir de ahí, comenzaron a darle forma a “Gana la que pierde”.

El resultado es una canción de desamor que también habla de nostalgia, libertad y amor propio.

Mariana Seoane y su música fuera de la cumbia

Para Mariana, la canción representa otro paso dentro de una búsqueda musical que ya había comenzado.

La cantante también ha experimentado con otros sonidos en temas como “Bruja” y “Mala”, ambos con elementos de cumbia tumbada.

Su intención es encontrar nuevas formas de hacer cumbia sin perder la identidad que ha construido durante más de dos décadas.

“Gana la que pierde” representa precisamente eso, aunque la respuesta del público le confirmó que podía explorar otros géneros sin dejar atrás a sus seguidores.

Esa búsqueda también la llevó a trabajar con Lila Downs, otra de las artistas que ella admira y con quien tenía el deseo de cantar.

“Ella quería una cumbia bien rancherona”, recordó sobre “Por un mal amor”, canción que hizo con ella.

Ahora también tiene interés en acercarse a la salsa y al flamenco, sonidos que incluso ha incorporado ocasionalmente en algunas de sus cumbias.

“El que no se reinventa más bien pues como que se muere”, afirmó la artista.

“Ya no tengo que demostrarle nada a la gente”: Mariana Seoane

Después de 23 años como cantante, Mariana Seoane asegura que atraviesa un momento distinto en su carrera y que, a sus 50 años, dice sentirse feliz, plena y orgullosa del camino recorrido.

“Ya no tengo que demostrarle nada a la gente, más bien disfrutar lo que estoy haciendo”. Mariana Seoane, cantante

Esa perspectiva también le permite tomar más riesgos y acercarse a artistas de distintas generaciones, mientras construye una propuesta que no se limita a un solo género.

Mariana Seoane prepara nuevo EP

La nueva etapa musical de Mariana continuará con un EP que tendrá entre cinco y seis canciones, ya que, como nos contó, tiene los temas y trabaja en la grabación de algunos videos antes de presentar el material completo.

Además, espera regresar pronto a Ciudad de México con un concierto y mantiene abierta la posibilidad de volver a compartir escenario con Majo Aguilar.

“Estoy muy contenta de hacer lo que más me gusta y llevar la alegría a la gente, es un gran privilegio”, resaltó Mariana Seoane.

Por ahora, “Gana la que pierde” resume bien el momento que vive Mariana Seoane, una cantante que, después de más de dos décadas de carrera, se siente con la libertad de experimentar y disfrutar la música desde otro lugar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.