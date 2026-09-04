Festival del Terror 2026: Six Flags apuesta por el miedo y las tradiciones mexicanas

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Six Flags México te pondrá a temblar del miedo. Foto: Alberto estrada

El miedo regresa a Six Flags México con una nueva edición del Festival del Terror, una experiencia que este año busca elevar el nivel de sus atracciones, espectáculos y zonas de espanto, al mismo tiempo que incorpora con mayor fuerza una de las tradiciones más representativas de México: el Día de Muertos.

Durante la presentación de la edición 2026, representantes de Six Flags Entertainment Corporation destacaron que el Festival del Terror ha dejado de ser únicamente un evento de temporada para convertirse en una tradición esperada por miles de visitantes de la Ciudad de México, el país y Latinoamérica.

“Seguiremos elevando el nivel del Festival del Terror en cada edición, incorporando nuevas experiencias, más entretenimiento y propuestas innovadoras que fortalezcan nuestro liderazgo dentro de la industria del entretenimiento en México y Latinoamérica”, señalaron durante el encuentro.

El Festival del Terror 2026 busca superar los eventos de años pasados

Festival del Terror 2026 en Six flags México. Foto: Alberto Estrada

La edición de este año representa, de acuerdo con la compañía, un reto para superar lo realizado en temporadas anteriores. Para ello, diseñadores, productores, técnicos, artistas, actores y equipos creativos trabajaron durante meses en una propuesta que busca ser más grande, impactante e inmersiva.

Entre las novedades se encuentran ocho Atracciones de Terror, además de dos nuevas propiedades intelectuales, zonas de espanto completamente reinventadas y una mayor presencia de talento y personajes que convertirán distintos espacios del parque en escenarios de terror.

Festival del Terror 2026 en Six flags México. Foto: Alberto Estrada

La propuesta también pone especial atención en las tradiciones mexicanas. El Día de Muertos tendrá una presencia reforzada dentro de los espectáculos y experiencias, incluyendo un desfile renovado en el que el terror se fusionará con elementos de la cultura mexicana.

El objetivo de Six Flags es que el visitante no solamente recorra casas o atracciones de terror, sino que forme parte de un universo inmersivo en el que las calles, sonidos, personajes y encuentros contribuyan a construir una experiencia aterradora.

Festival del Terror 2026 en Six Flags México. Foto: Alberto Estrada

El Festival del Terror 2026 se llevará a cabo del 3 de septiembre al 16 de noviembre en Six Flags México. El parque señala que el ambiente de terror comienza desde las 10:00 horas, mientras que la intensidad aumenta a partir de las 17:30 horas con el llamado Cortejo Siniestro y cerrará sus puertas a la medianoche.

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