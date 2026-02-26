“Tengo un apetito enorme por la vida”, afirma Gustavo Santaolalla y reflexiona sobre la humanidad

GENERANDO AUDIO...

Una de las grandes mentes de la música en Latinoamérica es Gustavo Santaolalla, ganador de dos premios Oscar y creador de soundtracks emblemáticos como el de “The Last of Us”; además, productor inmejorable de bandas tan consolidadas como Café Tacvba, asegura que tiene mucho por hacer porque “el apetito por la vida” lo mantiene vigente.

“Siempre me preguntan: ‘¿Qué te queda por hacer?’, un montón de cosas. Soy una persona que tiene un apetito voraz por la vida. Para empezar, he tenido indigestiones fuertes, pero no he perdido el apetito por la vida, así que me quedan muchísimas cosas por hacer”, declaró en una de las pocas entrevistas que concedió a medios mexicanos, en este caso a Unotv.com.

Gustavo Santaolalla estrenó el disco “Ohm” junto a Bajofondo

El argentino visitó tierra azteca porque acaba de estrenar el disco “Ohm” con el proyecto Bajofondo, que le ha merecido varios premios y ha regalado colaboraciones con grandes figuras de la música, el cual es una orquesta que pasó del tango electrónico a una gama de sonidos que cautivan las pistas y que encabeza con Juan Campodónico, productor uruguayo, ambos artistas coinciden en crear desde lo más profundo del arte.

“Esta música nos lleva mucho tiempo hacerla y quizás es de digestión más lenta, como que irse metiendo, pero ahí va el resultado, es una experiencia más nutritiva”, dijo el uruguayo, que disfruta mucho crear con Santaolalla, pues lo reconoce como una mente revolucionaria.

El nuevo sencillo es “Se fue el sol”, para el cual escogieron a Cristian Castro y lo llevaron a una escena ochentera, muy al estilo de David Bowie. La elección de este personaje se dio por el cariño que tiene Sudamérica al cantante mexicano y a su madre Verónica.

“Nada, teníamos ese tema y decíamos: ‘¿quién puede ser la voz para que cante esto?’, y en un momento, aparece el nombre de Cristian Castro, que allá, en el sur, es un personaje que está viviendo los últimos años”, destacó Campodónico y consideró que Cristian ha logrado conectar mucho con el cono sur por su honestidad a la hora de vivir y hacer música.

La reflexión de Gustavo Santaolalla

Santaolalla reflexiona que la humanidad está cambiando, ante tanta tecnología, armas y problemas sociales, por lo que no estamos mejor que antes, sino que vamos a un futuro distópico que será muy favorecedor para quienes tienen más dinero y podrán prolongar su vida muchos años más.

“Las generaciones siempre decían: ‘no, no, lo que pasa es que antes era mucho mejor todo, antes se veía mejor’. Hoy en día eso es distinto, están ocurriendo cambios, en este momento, lo que está cambiando es el ser humano. Dentro de 50 años vamos a ser muy distintos, somos los últimos de nosotros”, explica el creador de la música de la serie “The Last Of Us”.

El disco “Ohm” hace referencia al concepto sánscrito sobre el sonido del universo y espera volver a sorprender las pistas de baile.

