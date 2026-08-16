¡Cazzu ya tiene novio! La cantante ya dejó atrás a Nodal; así lo reveló

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Hace 2 años que Cazzu se separó de Christian Nodal. Foto: AFP

La cantante argentina Cazzu reveló en una entrevista sobre su biblioteca personal que tiene nueva pareja, a más de dos años de su separación de Christian Nodal

La confesión ocurrió durante una charla con la periodista Marla Rey para el portal argentino Cenital, publicada el pasado 8 de agosto. La conversación no estaba enfocada en su vida sentimental, pero una pregunta sobre sus libros llevó a Cazzu a mencionar que actualmente tiene novio.

¿Qué dijo Cazzu sobre su nueva pareja?

Al hablar sobre su colección de libros y, específicamente, sobre por qué tiene dos ejemplares de “La Divina Comedia”, de Dante Alighieri, la intérprete de “Con otra” explicó que uno de ellos pertenecía a la abuela de su novio.

“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada. Es divertido compararlas”, explicó Cazzu.

Con esa respuesta, la artista dejó claro que mantiene una relación sentimental, aunque no reveló el nombre de su pareja ni ofreció más detalles sobre cuándo comenzó el noviazgo.

Cazzu mantiene en privado su vida amorosa

Julieta Cazzuchelli y Christian Nodal terminaron su relación en mayo de 2024. Durante el tiempo que estuvieron juntos se convirtieron en padres de Inti, su hija.

Después de la separación, Nodal inició una relación con Ángela Aguilar, con quien posteriormente contrajo matrimonio. Cazzu, en cambio, optó por mantener su vida sentimental lejos de los reflectores.

Desde entonces surgieron distintas especulaciones sobre posibles romances de la cantante.

En 2025, fue relacionada sentimentalmente con su entrenador Axel Napp, luego de que ambos fueran captados juntos. Sin embargo, aquella versión no fue confirmada.

¿Cazzu tuvo algo con Bad Bunny?

En febrero de este año también surgieron rumores sobre un posible acercamiento entre Cazzu y Bad Bunny, luego de que la argentina compartiera el escenario con el cantante puertorriqueño durante uno de sus conciertos en el Estadio River Plate, en Argentina.

Las especulaciones también retomaron el breve romance que ambos tuvieron entre 2017 y 2018. No obstante, no hubo confirmación de una relación entre ellos en 2026.

Posteriormente, la periodista Mandy Fridmann vinculó a Cazzu con Ignacio Colombara, bailarín de la cantante, aunque tampoco se confirmó públicamente un romance entre ambos.

Por ahora, la referencia que la propia Cazzu hizo sobre “el novio” durante su entrevista con Marla Rey es la señal más reciente sobre su situación sentimental. La cantante no ha revelado quién es el hombre que actualmente ocupa un lugar en su vida.

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