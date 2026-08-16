Georgina Rodríguez y Cristiano rompen el silencio, su boda fue en la sala de su casa

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Cristiano y Georgina se casaron luego de 10 años de relación. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compartieron nuevos detalles de su boda, que tuvo lugar el pasado 11 de agosto en Cascais, Portugal, la pareja confesó que la ceremonia tuvo lugar en su hogar y que no tuvieron luna de miel.

En una entrevista para Vogue, la pareja reveló que el matrimonio se realizó en la sala de su nueva casa, con sus hijos como protagonistas, sin una gran lista de celebridades y tampoco salieron de viaje para su luna de miel.

“Cuando era pequeña soñaba con el castillo más grande, el carruaje más lujoso, el vestido más largo, una corona llena de diamantes”, contó.

Y agregó: “Ahora digo: no. Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa”.

También dijeron que la fecha tampoco fue una casualidad. Cristiano y Georgina eligieron el 11 de agosto porque ese día cumplieron 10 años de haberse conocido en una tienda Gucci de Madrid.

Hace unos días, se dio a conocer que la pareja se caso por bienes separados y firmaron un contrato prenupcial.

Cristiano Ronaldo y Georgina se casaron en la sala de su casa

Aunque tienen a su alcance mansiones, viajes y todo tipo de lujos, la pareja decidió hacer algo totalmente distinto para su boda, casarse en casa y rodeados de sus hijos.

Rodríguez aseguró que precisamente los lujos dejaron de ser lo extraordinario para ellos.

“It was exactly as I’d imagined it,” Georgina Rodríguez tells Vogue exclusively of her wedding to Cristiano Ronaldo at home in Portugal. See all the photos by Juergen Teller from their intimate family wedding here. https://t.co/j07GCFL37M — Vogue Magazine (@voguemagazine) August 16, 2026

“Castillos, casas, islas, caballos, coches, todo eso lo tenemos al alcance de la mano cada día. Pero algo íntimo… eso es más inusual para nosotros”.

La elección de la sala también tuvo un sentido familiar. Georgina contó a Vogue que quería que, dentro de varios años, sus hijos recordaran que en la misma mesa donde la familia desayuna, come y cena, sus padres intercambiaron sus votos matrimoniales.

Por su parte, Cristiano incluso bromeó con que probablemente para entonces ya habrían cambiado la decoración.

Sus hijos fueron protagonistas de la boda

Los hijos de Cristiano Ronaldo y Georgina tuvieron un papel central pues antes de la ceremonia, ella adelantó que serían “protagonistas, como lo son todos los días” para la pareja.

La familia también vistió Gucci, una elección con un significado especial debido a que Cristiano y Georgina se conocieron precisamente en una tienda de la firma.

Georgina llevó un conjunto blanco de seda con zapatos de satén, mientras que Cristiano utilizó un traje de algodón color beige hecho a la medida. Los niños también llevaron atuendos coordinados de la firma italiana.

La pareja eligió al fotógrafo Juergen Teller para registrar el día. Georgina explicó que no quería el típico álbum familiar, sino imágenes con un enfoque artístico que pudieran conservar para siempre.

De su casa a Fátima y sin luna de miel

Después de la ceremonia en Cascais, Cristiano Ronaldo, Georgina y sus hijos viajaron al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde recibieron una bendición y participaron en una misa familiar.

Uno de los detalles más llamativos es que no hubo luna de miel ya que la familia debía viajar a Riad al día siguiente debido a los compromisos profesionales de Cristiano.

“Cada día es una luna de miel”, dijo Cristiano.

Georgina reconoció que la ceremonia había resultado tal como la imaginaba, íntima, familiar y llena de emoción.

Para ella, la visita a Fátima le dio significado a su matrimonio, aunque no descartó que más adelante realizarán una boda más grande para festejar con familiares y amigos.

¿Cómo inició la historia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Todo comenzó en 2016, cuando Rodríguez trabajaba como asistente en una boutique de lujo en Madrid y tuvo un encuentro casual con Ronaldo.

En su docuserie “Soy Georgina”, de Netflix, expuso la emoción que tuvo al verlo.

“Fue un jueves de verano. Me tocaba salir a las cinco y me llamó un compañero, que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo, apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”, indicó.

Empezaron a salir e hicieron pública su relación en 2017, durante una alfombra roja de los premios The Best FIFA Football Awards.

Actualmente, la familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es amplia e integrada por Cristiano Jr., Eva María, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

Los internautas han quedado maravillados con la noticia de la reciente boda y esperan que salgan más datos a la luz sobre la unión matrimonial.

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