Muere la influencer Marie Claire González tras presuntas denuncias de maltrato: “Refúgiate en tus seres queridos”

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Marie Claire González. Fotos: Instagram

La influencer y empresaria Marie Claire González murió a los 39 años. Su muerte generó una profunda consternación luego de que, días antes, publicara varios mensajes en los que denunció haber sido víctima de violencia psicológica por su entonces pareja sentimental.

“Estuve en una relación en donde creí que estaba rehaciendo mi vida tras un divorcio, en donde volví a creer en el amor (..) Y esta persona lo supo, se lo conté en intimidad, lo disminuyó, ignoró mi dolor, abusó de mi buen corazón, le quise, me maltrató con palabras, con malos gestos, me castigó con indiferencia”, expuso la creadora de contenido panameña, en sus últimos mensajes en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de su fallecimiento y las investigaciones continúan.

Las últimas publicaciones de Marie Claire González

A principios de julio, la influencer compartió en su cuenta de Instagram algunas señales del abuso psicólogico, las cuales acompañó con un mensaje.

“Si te sientes identificada con lo aquí escrito te recomiendo refugiarte en tus seres queridos y decirles como te sientes”, escribió.

En sus historias, también aseguró haber sufrido maltrato emocional y psicológico por parte de su pareja, a quien presuntamente conoció tras su divorcio.

“Estás roto y rompes gente”, escribió.

Miles de seguidores la han despedido en sus redes sociales, agradeciéndole por el legado que construyó durante sus 39 años de edad.

La cuenta de Israel en Panamá, se sumó a las instituciones que lamentaron el fallecimiento de la influencer.

Estamos profundamente consternados por la noticia del trágico fallecimiento de Marie Claire González, directora ejecutiva de la empresa tecnológica panameña Xplor.



Marie Claire fue una distinguida participante de la 32.ª Conferencia Internacional de Mujeres Líderes en Israel,… https://t.co/S4OqDzouqw — Israel en Panamá (@IsraelinPanama) July 13, 2026

“Estamos profundamente consternados por la noticia del trágico fallecimiento de Marie Claire González, directora ejecutiva de la empresa tecnológica panameña Xplor”, escribieron en X.

¿Quién era la influencer?

Marie Claire González fue una empresaria, conferencista y promotora panameña del liderazgo femenino e innovación tecnológica. Desarrolló gran parte de su trayectoria profesional como directora ejecutiva de Xplor Digital Experience, compañía dedicada a soluciones de transformación digital, biometría y sistemas de autoservicio para sectores como la banca, el Gobierno, la salud, los aeropuertos y el comercio.

También fundó Executive Lab, una escuela orientada al desarrollo de liderazgo y marca personal.

En 2024 formó parte, como vocal, de la junta directiva de la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones, conocida como Capatec.

Por su trayectoria recibió reconocimiento regional. Forbes Centroamérica la incluyó entre sus mujeres poderosas en 2024 y nuevamente en la lista de 50 mujeres poderosas de Centroamérica de 2025, donde fue identificada como CEO de Xplor.