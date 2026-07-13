¿Quién fue Danna Paola Echeverría, la joven cuya muerte fue confundida con la de la cantante Danna?

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¿Quién era Danna Paola Echeverría? Foto: AFP

Una joven llamada Danna Paola Echeverría Cruz, de 23 años murió tras un accidente de motocicleta en Veracruz, esto generó confusión en redes sociales ya que comparte nombre con la cantante Danna, pero la intérprete mexicana no falleció y no tiene ninguna relación con el trágico hecho.

La confusión surgió porque la víctima compartía el nombre de nacimiento de la cantante, cuyo nombre completo es Danna Paola Rivera Munguía.

No obstante, desde 2024 la intérprete de “Mala Fama” dejó de utilizar “Paola” como parte de su nombre artístico y ahora se presenta únicamente como Danna.

¿Quién era la joven que murió en Veracruz?

La víctima fue Danna Paola Echeverría Cruz, una joven de 23 años que recientemente había egresado de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Negocios y Tecnologías de la Universidad Veracruzana, región Orizaba-Córdoba.

La Universidad Veracruzana lamentó públicamente su fallecimiento mediante un mensaje dirigido a familiares, amigos y compañeros.

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y compañeros ante esta irreparable pérdida. Su recuerdo y gran calidad humana permanecerán en nuestra institución“, expresó la institución.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió en el cruce de Oriente 6 y Sur 17, en Orizaba, Veracruz, cuando un taxista realizó una vuelta en “U“, presuntamente sin percatarse de la motocicleta en la que viajaban Danna Paola y otro hombre.

La joven fue trasladada de emergencia a un hospital con lesiones graves, entre ellas traumatismo craneoencefálico, fractura de cráneo y una hemorragia interna.

Después de permanecer hospitalizada durante varios días, perdió la vida a consecuencia de las heridas.

La familia decidió donar sus órganos

Tras confirmarse su fallecimiento, los familiares de Danna Paola Echeverría Cruz informaron que sus órganos serían donados para ayudar a personas que esperan un trasplante, decisión que fue reconocida por amigos, familiares e integrantes de la comunidad universitaria.

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