Muere Latoya Malcolm, finalista de Miss Universo Jamaica; tenía 35 años

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La modelo tenía 35 años. Foto: Getty

Latoya Malcolm, finalista de Miss Universe Jamaica 2024 y ganadora del título Miss Jamaica Bikini International 2024, murió a los 35 años, el deceso fue informado a través de las redes del certamen de belleza nacional el pasado 18 de julio.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Latoya Malcolm, quien compartió con orgullo en el certamen Miss Universe Jamaica 2024. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, Latoya, nunca te olvidaremos”. Miss Universe Jamaica

¿Quién era Latoya Malcolm, finalista de Miss Universo Jamaica 2024?

Latoya Malcolm fue una presentadora de televisión, actriz, entrenadora de baile y amante de los viajes que llegó a la final de Miss Jamaica 2024; en dicho certamen obtuvo el título de Miss Jamaica Bikini International 2024, reconocimiento que impulsó su carrera en los concursos de belleza del país caribeño.

La tambipen modelo participaba en iniciativas sociales como Transition Project, un programa enfocado en brindar capacitación y oportunidades a adolescentes.

A principios de julio fue invitada al programa matutino Smile Jamaica, donde compartió una clase de baile con los conductores del espacio, una de sus últimas apariciones públicas.

Miss Jamaica 2025 lamenta la muerte de Latoya Malcolm

Tras conocerse la noticia, Gabrielle Henry, actual Miss Universe Jamaica, publicó en sus historias de Instagram el apsado 18 de julio un mensaje:

“Después de muchos años de experimentar pérdidas y dificultades, he aprendido la profunda relevancia de detenerme y reflexionar sobre las vidas de aquellos que vivieron plenamente, sin disculpas y con gran pasión. Enterarme del fallecimiento de Latoya es una gran pérdida para su familia y para toda la comunidad. Jamaica, su trascendencia será recordada y su voz no será olvidada. Envío a su familia mis más profundas condolencias. Que descanse en paz”. Gabrielle Henry, Miss Jamaice 2025

Hasta ahora, la familia de Latoya Malcolm no ha informado las causas de su muerte, por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre su fallecimiento.

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