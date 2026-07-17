Impactantes imágenes satelitales muestran el humo de los incendios en Canadá sobre Nueva York previo a la final del Mundial

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Satelitales captan humo de los incendios en Canadá sobre Nueva York. Crédito: NOAA

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) compartió una serie de imágenes satelitales que muestran el humo de los incendios de Canadá sobre Nueva York, donde se jugará la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio entre España y Argentina.

Las imágenes, tomadas desde el espacio, revelan la densa capa de humo que atraviesa el este de Estados Unidos.

#AirQualityAlerts are in place over a swath of the U.S. stretching from Minnesota to North Carolina. @NOAA’s #GOESEast (#GOES19) 🛰️ captured this imagery of the source of the alerts—smoke from the Canadian #wildfires, which continue to burn this afternoon. pic.twitter.com/N2LCRjpjiz — NOAA Satellites (@NOAASatellites) July 17, 2026

Copérnico, el programa de observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea, también publicó la masa de aire contaminado sobre la región.

Huge plumes of smoke are crossing North America from the intense #wildfires in Canada. The region, including New Jersey ahead of the #WorldCup final, has seen severe air quality degradation. #CopernicusAtmosphere is closely monitoring. Find out more.https://t.co/OuYizHumyZ pic.twitter.com/kCvWAcnDVd — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) July 17, 2026

Nueva York amaneció este viernes con una alerta por calidad del aire “no saludable“, según el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP, por sus siflas en inglés). Los expertos atribuyen este fenómeno al humo de los incendios forestales en Canadá y el fenómeno de la cúpula de calor.

Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado una suspensión del partido; sin embargo, sus reglas indican que puede haber cambios por “motivos de salud“. Por otro lado, los organizadores del torneo aseguraron que analizan las condiciones ambientales rumbo al partido.

Mala calidad del aire en Nueva York por incendios en Canadá

A través de sus redes sociales, el NJDEP alertó este 17 de julio que los niveles de la partícula PM2.5 permanecerán elevadas en la categoría de “Insalubre” en todo el estado a lo largo del día.

La autoridad estatal atribuyó la mala calidad del aire a la “densa pluma de humo de los incendios forestales canadienses“, según dejó ver a través de la red social X (antes Twitter).

⚠️An Air Quality Action Day for Particulate Matter (PM2.5) has been declared for Friday, July 17th.



PM2.5 levels will remain elevated in the Unhealthy category statewide on Friday as a dense plume of Canadian wildfire smoke continues to impact the region. Some members of the… pic.twitter.com/jH9V3IgwuC — New Jersey Department of Environmental Protection (@NewJerseyDEP) July 17, 2026

El NJDEP alertó que algunos miembros del público en general podrían experimentar efectos a la salud, particularmente los miembros de grupos vulnerables que podrían sufrir efectos más graves, incluyendo:

Personas con enfermedades cardíacas o pulmonares

Ancianos

Jóvenes

Fuente: NJDEP

Debido a la mala calidad del aire en el estado de Nueva Jersey, incluyendo a la ciudad de Nueva York, la autoridad ambiental recomendó limitar las actividades físicas al aire libre durante este viernes.

“Todas las personas deben limitar las actividades extenuantes y la cantidad de tiempo activo al aire libre, especialmente en las horas de la tarde”. NJDEP

Finalmente, los expertos adelantaron que los cielos mayormente soleados, la contaminación residual del resto de la semana y los vientos permitirán que la mala calidad del aire se mantenga también durante el fin de semana.

“El pronóstico será monitoreado de cerca, ya que se espera que una masa de aire deteriorada a nivel regional continúe durante el resto de la semana“, precisó el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey.

Cúpula de calor, un factor agravante de la situación en Nueva York

Una cúpula de calor no solo está elevando las temperaturas a cerca de 38 grados Celsius (°C) en gran parte del este de Canadá y Estados Unidos, sino que también atrapa el humo de los incendios forestales cerca del suelo, según el diario The New York Times (TNYT).

“Una cúpula de calor es responsable de las temperaturas extremadamente altas y, además, está contribuyendo a que el humo de los incendios forestales se desplace hacia el este“, alertó el medio estadounidense este jueves.

La cúpula de calor es una zona de alta presión atmosférica que, en tierra, se manifiesta como una atmósfera calurosa, húmeda y humeante que puede hacer que incluso salir al exterior sea “una tarea desagradable“, de acuerdo con TNYT.

Este fenómeno ha cruzado Norteamérica durante esta semana, azotando la región montañosa del oeste con temperaturas récord en lugares como Salt Lake City, donde se alcanzaron los 42.7° C.

Finalmente, el domo de calor podría provocar “tormentas de cresta“, es decir, tormentas eléctricas que se forman en el límite entre el aire cálido y húmedo y el aire más frío y seco, provocando fuertes vientos, lluvias torrenciales, granizo y tornados.

Imágenes de la calidad del aire en Nueva Jersey y Nueva York

La agencia de noticias francesa AFP compartió una imagen del Estadio Nueva York / Nueva Jersey, donde se jugará la final del Mundial 2026 el próximo domingo, rodeado por una intensa neblina gris.

La sede de la contienda por el título está situada en Nueva Jersey y queda a las afueras de la ciudad de Nueva York, también afectada por la fumarada llegada desde la provincia canadiense.

Así luce el Estadio Nueva York / Nueva Jersey previo a la final | Foto: AFP

Un día antes, el jueves 16 de julio, la propia agencia compartió imágenes de sitios emblemáticos de la ciudad, incluyendo la Estatua de la Libertad y el edificio Empire State, opacados por el humo de los incendios forestales en Canadá.

La Estatua de la Libertad, opacada por el humo de incendios | Foto: AFP

El Empire State de Nueva York, opacado por el humo de incendios | Foto: AFP

Las imágenes de AFP también revelaron que los transeúntes y deportistas que salen a correr por la ciudad de Nueva York se han visto obligados a portar cubrebocas al aire libre.

Un habitante de Nueva York usando cubrebocas por calidad del aire | Foto: AFP

La neblina difusa cubrió el jueves localidades de Nueva Jersey aledañas adonde las selecciones de España y Argentina preveían realizar sus penúltimas prácticas antes de batirse el domingo en el estadio localizado en East Rutherford.

AFP informó que, además del humo, durante la noche del jueves también se percibía olor a quemado en Parsippany, a diez minutos en auto de East Hanover, sede del centro de entrenamiento de España.

¿Se puede cancelar o posponer la final del Mundial 2026?

El reglamento de la FIFA para el Mundial 2026 establece que el propio organismo tiene la facultad de modificar la agenda prevista para cualquier partido del torneo por diversos motivos, incluyendo temas de salud.

“La FIFA tiene derecho a cancelar, reprogramar o cambiar de sede uno o más partidos (o la totalidad del torneo) por cualquier motivo, a su entera discreción, incluso por causas de fuerza mayor o por motivos de salud, seguridad o protección”. Reglamento para la Copa Mundial de la FIFA 26

Durante la presente edición de la justa mundialista, no se ha suspendido o postergado un solo partido por motivos ambientales; sin embargo, sí se han realizado cambios por tormentas eléctricas.

El pasado 30 de junio, el partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador se retrasó una hora por tormenta eléctrica en los alrededores del Estadio Ciudad de Méxio; lo mismo ocurrió el domingo 7 de julio previo al juego de octavos de final entre el “Tricolor” e Inglaterra.

Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado que la final del Mundial, programada para el domingo 19 de julio, cambie de fecha o sede, a pesar de que las autoridades de Nueva Jersey han alertado por efectos a la salud por la mala calidad del aire.

Los organizadores del Mundial 2026 declararon este viernes que “siguen de cerca” el tema del humo de los incendios forestales en Canadá que ha cubierto la región de Nueva York,

“Ha habido conversaciones al respecto, tenemos a un representante del Servicio Meteorológico Nacional trabajando junto a la FIFA, por lo que estamos siguiendo la situación muy de cerca“, declaró Andrew Giuliani, líder del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la organización del Mundial, durante una rueda de prensa en Nueva York.

Fecha y hora prevista para la final entre España y Argentina

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se mantiene en su fecha y hora previstos conforme al calendario oficial de la FIFA.

Fecha y hora de España vs Argentina ¿Cuándo? Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas (tiempo del centro de México)

13:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Nueva York / Nueva Jersey Tanto España como Argentina pudieron entrenar previo a la final del Mundial en las sedes previstas este jueves, según muestran las imágenes de AFP. Al momento, ninguna de las dos federaciones implicadas en el partido definitivo de la justa mundialista ha emitido declaraciones con respecto a la calidad del aire en Nueva Jersey.

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