Más de 200 incendios forestales azotan a Canadá: ve dónde se encuentran en tiempo real

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Este mapa te muestra los incendios en Canadá en tiempo real | Foto: Esri Canada

Más de 200 incendios forestales permanecen fuera de control este viernes en Canadá, según el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC). Para monitorear este fenómeno, cuyo humo Esri Canada ofrece un mapa que monitorea los incendios activos en tiempo real.

La herramienta, a la que se puede acceder en el siguiente link, cuenta con información actualizada sobre incendios forestales en Canadá, con capas activas que se actualizan diariamente y, en algunos casos, cada tres horas.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden reconocer el lugar exacto en el que los incendios están ocurriendo y se dividen de la siguiente manera:

Rojo | Fuera de control

Azul | Bajo control

Amarillo | Contenido

Fuente: Esri Canada

Una de las particularidades de esta herramienta es que cuenta con un monitoreo del humo en tiempo real, mostrando cómo se distribuye por Norteamérica.

Este servicio también cuenta con una previsión de humo de incendios forestales en microgramos por metro cúbico (µg/m³) para los próximos dos días en todo Canadá, obtenida de la aplicación FireSmoke de BlueSky Canada.

Otras herramientas para ver el humo de los incendios de Canadá

Por otro lado, la NASA y el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos EE. UU./Canadá compartieron un mapa animado que muestra la distribución de los incendios forestales en tierras canadienses.

El humo también ha alcanzado el noreste de Estados Unidos, por lo que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) también mostró una serie de imágenes satelitales que muestran el humo de los incendios de Canadá sobre Nueva York, donde se jugará la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio entre España y Argentina.

Las imágenes, tomadas desde el espacio, revelan la densa capa de humo que atraviesa el este de Estados Unidos.

#AirQualityAlerts are in place over a swath of the U.S. stretching from Minnesota to North Carolina. @NOAA’s #GOESEast (#GOES19) 🛰️ captured this imagery of the source of the alerts—smoke from the Canadian #wildfires, which continue to burn this afternoon. pic.twitter.com/N2LCRjpjiz — NOAA Satellites (@NOAASatellites) July 17, 2026

Copérnico, el programa de observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea, también publicó la masa de aire contaminado sobre la región.

Huge plumes of smoke are crossing North America from the intense #wildfires in Canada. The region, including New Jersey ahead of the #WorldCup final, has seen severe air quality degradation. #CopernicusAtmosphere is closely monitoring. Find out more.https://t.co/OuYizHumyZ pic.twitter.com/kCvWAcnDVd — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) July 17, 2026

Nueva York amaneció este viernes con una alerta por calidad del aire “no saludable“, según el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP, por sus siglas en inglés). Los expertos atribuyen este fenómeno al humo de los incendios forestales en Canadá y el fenómeno de la cúpula de calor.

¿Qué está pasando con los incendios en Canadá?

Más de 200 incendios forestales permanecen fuera de control este viernes en Canadá, sobre todo en la provincia de Ontario, mientras el humo alcanza el noreste de Estados Unidos y afecta a millones de habitantes, según la agencia AFP.

Según las últimas cifras del Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC), 209 siniestros están fuera de control en todo el país, de un total de 893 fuegos activos.

El humo desprendido por estos fuegos y transportado por el viento ha provocado un deterioro extremo de la calidad del aire en la metrópolis de Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, y en el este de Estados Unidos.

Según los datos recopilados por la empresa suiza IQAir este viernes las ciudades de Chicago, Detroit, Washington y Nueva York eran las más contaminadas del mundo.

Si bien la temporada de incendios es hasta ahora mucho menos intensa que la de 2023, año récord, o la de 2025, la virulencia de las llamas se agravó de forma notable en la última semana.

Cerca de 2,8 millones de hectáreas han ardido desde principios de año, según los últimos datos oficiales del gobierno federal. El viernes pasado, esta cifra era de casi 1,6 millones de hectáreas.

La situación es crítica en la provincia de Ontario (este), que pidió el jueves la ayuda del gobierno federal.

Por el momento, los incendios en esta provincia no han causado víctimas, pero varias localidades aisladas han tenido que ser evacuadas.

El viernes por la mañana, las autoridades ordenaron la evacuación de una zona situada en el distrito de Thunder Bay ante el avance de las llamas.

Mala calidad del aire en Nueva York por incendios en Canadá

A través de sus redes sociales, el NJDEP alertó este 17 de julio que los niveles de la partícula PM2.5 permanecerán elevadas en la categoría de “Insalubre” en todo el estado a lo largo del día.

La autoridad estatal atribuyó la mala calidad del aire a la “densa pluma de humo de los incendios forestales canadienses“, según dejó ver a través de la red social X (antes Twitter).

⚠️An Air Quality Action Day for Particulate Matter (PM2.5) has been declared for Friday, July 17th.



PM2.5 levels will remain elevated in the Unhealthy category statewide on Friday as a dense plume of Canadian wildfire smoke continues to impact the region. Some members of the… pic.twitter.com/jH9V3IgwuC — New Jersey Department of Environmental Protection (@NewJerseyDEP) July 17, 2026

El NJDEP alertó que algunos miembros del público en general podrían experimentar efectos a la salud, particularmente los miembros de grupos vulnerables que podrían sufrir efectos más graves, incluyendo:

Personas con enfermedades cardíacas o pulmonares

Ancianos

Jóvenes

Fuente: NJDEP

Debido a la mala calidad del aire en el estado de Nueva Jersey, incluyendo a la ciudad de Nueva York, la autoridad ambiental recomendó limitar las actividades físicas al aire libre durante este viernes.

“Todas las personas deben limitar las actividades extenuantes y la cantidad de tiempo activo al aire libre, especialmente en las horas de la tarde”. NJDEP

Finalmente, los expertos adelantaron que los cielos mayormente soleados, la contaminación residual del resto de la semana y los vientos permitirán que la mala calidad del aire se mantenga también durante el fin de semana.

“El pronóstico será monitoreado de cerca, ya que se espera que una masa de aire deteriorada a nivel regional continúe durante el resto de la semana“, precisó el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey.

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