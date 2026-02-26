Nominan a Shakira para el Rock & Roll Hall of Fame 2026; ¿vas a votar por ella?

GENERANDO AUDIO...

Shakira forma parte de la lista oficial de nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2026, junto a figuras internacionales como Mariah Carey, Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden y Joy Division.

El anuncio coloca a la intérprete entre los 17 artistas y agrupaciones que son sometidos a votación para integrar la generación 2026 del Salón de la Fama.

El Rock & Roll Hall of Fame, institución con sede en Cleveland, Ohio, destacó en redes sociales que Shakira logró “fusionar raíces latinas con reguetón y rock moderno para crear un sonido multicultural adorado por millones”.

La organización subrayó que la artista pasó “del dominio del español al estrellato en inglés sin renunciar jamás a lo que la hacía única”.

En su trayectoria, la cantante colombiana ha vendido más de 125 millones de discos, ganando cuatro premios Grammy y 15 Latín Grammy, además de encabezar la gira mundial más taquillera de una artista latina.

Lista completa de nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2026

La lista oficial de 2026 incluye a 17 exponentes de la música entre artistas y grupos:

The Black Crowes

Jeff Buckley

Mariah Carey

Phil Collins

Melissa Etheridge

Lauryn Hill

Billy Idol

INXS

Iron Maiden

Joy Division/New Order

New Edition

Oasis

P!NK

Sade

Shakira

Luther Vandross

Wu-Tang Clan

La votación oficial ya se encuentra abierta.

¿Cuáles son los requisitos para entrar al Salón de la Fama?

De acuerdo con el Rock & Roll Hall of Fame, para ser elegible, un artista o grupo debe haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de incorporación.

El Comité de Nominación está integrado por aproximadamente 40 profesionales de la industria musical, entre ellos artistas inducidos, académicos y periodistas especializados.

Los fans tienen la oportunidad de votar a los nominados que les gustaría ver incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, como ocurre con Shakira. Los cinco o siete más votados en la votación anual online de los fans forman una papeleta.

Las papeletas se envían a más de mil 200 historiadores, miembros de la industria y artistas, incluidos los integrantes vivos del Salón de la Fama. Los candidatos con mayor número de votos son incorporados a la promoción anual.

En caso de no obtener los votos suficientes, un artista debe ser nominado nuevamente en futuras ediciones para aspirar a su ingreso.

