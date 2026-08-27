Muere Peter Cullen, voz de Optimus Prime en “Transformers”, a los 85 años

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¿Quién fue Peter Cullen, quien dio voz a Optimus Prime? | Foto: AFP

Peter Cullen, actor estadounidense conocido por dar voz a Optimus Prime en la saga de “Transformers“, murió este miércoles 26 de agosto a los 85 años, según dio a conocer la cadena de noticias ABC, con base en la confirmación de su representante Kevin Motley.

La familia del actor se limitó a confirmar el fallecimiento del también actor de voz de Igor en “Winnie The Pooh“, aunque no ofrecieron más detalles sobre su deceso.

¿De qué murió Peter Cullen, la voz de Optimus Prime?

Luego de que ABC diera a conocer la noticia, la familia de Peter Cullen dijo al portal de espectáculos TMZ que murió en paz y rodeado de su familia, aunque no se precisaron las causas precisas de su fallecimiento.

“Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su amorosa familia —y presente en los corazones de sus muchos amigos e innumerables seguidores en todo el mundo”. TMZ (Familia de Peter Cullen)

Los familiares del actor de voz también pidió honrar su legado sirviendo sus comunidades y guiando a los demás con compasión, integridad y lealtad.

“Recuerden siempre: ‘sé lo suficientemente fuerte como para ser amable’“, remató la familia de Peter Cullen.

¿Quién fue Peter Cullen?

Nacido en Montreal, Canadá, Peter Cullen fue parte de la primera generación de la prestigiosa Escuela Nacional de Teatro de Canadá. Inició su trayectoria profesional como actor en radionovelas para la cadena pública CBC.

Su salto a la fama mundial ocurrió en la década de 1980 al convertirse en la legendaria voz de Optimus Prime, el líder de los Autobots en la serie animada “The Transformers”, donde también dobló a robots como Ironhide.

En 2007 conquistó a nuevas generaciones prestando su inconfundible voz en la saga cinematográfica de acción real dirigida por Michael Bay, participando en cintas como “Transformers”, “Bumblebee” y “Transformers: Rise of the Beasts”.

Su dedicación al universo robótico lo llevó a ser nominado al premio Emmy por “Transformers Prime” y a convertirse en el primer actor de doblaje inducido al Salón de la Fama de Hasbro.

En el mundo de Disney, Cullen dio vida al entrañable y melancólico burro Igor (Eeyore) en producciones de Winnie the Pooh, además de prestar su voz a Monterey Jack en “Chip y Dale al rescate” y participar en “Patoaventuras”.

Durante los años 80 interpretó a K.A.R.R., el auto rival en la célebre serie “Knight Rider” (El auto increíble), y fue el narrador y la voz del Comandante Hawkins en la clásica animación “Voltron”.

Su versatilidad abarcó decenas de caricaturas emblemáticas de la televisión como “Dungeons & Dragons”, “G.I. Joe”, “Spider-Man”, “Los Supersónicos” y “Scooby and Scrappy-Doo”.

En la pantalla grande sorprendió al crear los escalofriantes efectos y sonidos vocales del extraterrestre en “Depredador” (Predator), además de participar en la cinta de “King Kong” y el clásico de culto “Gremlins”.

En televisión en vivo formó parte de programas de comedia y variedades como “The Sonny & Cher Comedy Hour”, además de colaborar en especiales de figuras como Richard Pryor y Jonathan Winters.

En 2023, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión honró su trayectoria con el prestigioso premio Emmy a la Trayectoria (Lifetime Achievement), consagrándolo como una de las leyendas más grandes del doblaje.

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