Yolanda Andrade revela cuánto tiempo de vida le pronosticaron y agradece a Thalía por darle fuerzas

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Yolanda Andrade hace video “en vivo” con Thalia. Foto: Getty Images / AFP

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales para compartir una transmisión en vivo junto a Thalía, durante la conversación, además de recordar momentos de su amistad, la conductora habló abiertamente sobre su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y reveló el pronóstico de vida que, según contó, le dio uno de sus médicos.

Andrade aseguró que su enfermedad no tiene cura y que, pese a los momentos complicados que ha enfrentado, ha decidido aprovechar el tiempo y continuar con sus actividades.

“Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero tengo que vivir. Estoy viviendo el tiempo de poder despedirme y seguir sirviendo a la gente que tú sabes que sirvo y doy, porque no me voy a llevar nada”, expresó durante el video en vivo.

Yolanda Andrade revela cuánto tiempo de vida le pronosticaron

Uno de los momentos más delicados de la conversación ocurrió cuando Yolanda Andrade habló sobre la expectativa de vida que le fue comunicada tras su diagnóstico de ELA.

La conductora contó que su médico le dio un pronóstico de “un año y medio”, aunque no ofreció mayores detalles sobre las condiciones en las que se estableció esa estimación.

Lejos de mostrarse derrumbada, Andrade reflexionó sobre lo que significa conocer un pronóstico de este tipo y aseguró que se considera afortunada por saber que debe aprovechar el tiempo.

“Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir, el doctor dice que en un año y medio”, dijo.

Thalía, quien permaneció a su lado durante la conversación, le pidió no tomar el pronóstico como una fecha definitiva y recordó que nadie puede saber con exactitud cuándo llegará el momento de morir.

“Ese diagnóstico es un shock, pero nadie tenemos la fecha en la que vamos a morir, nadie”, expresó la cantante.

Thalía se convirtió en un apoyo para Yolanda Andrade

La relación entre Yolanda Andrade y Thalía se ha mantenido durante varias décadas, pese a las distintas etapas y periodos de distancia que han vivido. En su reciente transmisión en vivo, ambas dejaron claro que su amistad continúa siendo cercana y que han encontrado la manera de mantenerse presentes en los momentos importantes.

Durante la conversación, Thalía describió su vínculo con Andrade como una amistad que “dura una vida” y recordó que, aunque pueden existir separaciones, cuando vuelven a encontrarse la conexión permanece.

Andrade también agradeció a Thalía por acompañarla durante los momentos más difíciles de su enfermedad, la conductora reconoció que ha experimentado miedo, ira y frustración, además de momentos en los que ha perdido las ganas de continuar.

Yolanda recordó que en una de esas etapas habló con Thalía y que sus palabras fueron importantes para recuperar fuerzas.

“Te dije que no tenía ninguna ilusión más para vivir, entonces tú me dijiste todo eso que yo era amada y claro, sí me di cuenta que la gente ha sido maravillosa conmigo, gente que ni me conoce. Esa es una fuerza, la oración y el buen deseo y me abriste eso”, relató.

La presentadora también destacó que la cantante ha sabido acompañarla incluso cuando los síntomas de su enfermedad le dificultan hablar o cuando se siente cansada y frustrada.

Por su parte, Thalía agradeció la amistad que ambas han mantenido durante años y aseguró que siempre estarán para apoyarse mutuamente.

“Yo te amo y te agradezco a ti muchas otras cosas que siempre me muestras, me enseñas; si nos caemos nos levantamos”, expresó.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos musculares.

Con el avance de la enfermedad pueden presentarse dificultades para hablar, moverse, comer o respirar.

En los últimos días, Andrade ha compartido imágenes y videos relacionados con su proceso médico, incluyendo visitas al hospital y estudios a los que se ha sometido.

Además de la ELA, la conductora ha hablado de su diagnóstico de neuralgia del trigémino, un trastorno que afecta el nervio trigémino y puede provocar episodios de dolor facial intenso.

Aunque Yolanda Andrade compartió que recibió un pronóstico de “un año y medio”, esta cifra corresponde a la estimación que, según su propio relato, le dio su médico y no representa una fecha exacta de fallecimiento.

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