“En el camino”, de David Pablos, representará a México en el Oscar 2027; “Moscas” irá a los Goya

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“En el Camino”, la representante de México en los Oscar | Foto: AFP

“En el camino“, película de David Pablos, es la película seleccionada para representar a México en los Premios Oscar 2027 y buscará ser la primera cinta mexicana en ser nominada en la categoría de Mejor Película Internacional desde “ROMA“, de Alfonso Cuarón, que se llevó la estatuilla en 2019.

El anuncio corrió a cargo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), la cual también informó que “Moscas“, de Fernando Eimbcke, representará a México en los Premios Goya 2027.

“En el camino” buscará la nominación al Oscar 2027

Hace ocho años que México no tiene representación en los Oscar dentro de la categoría de Mejor Película Internacional y “En el camino” buscará romper esa racha.

Cabe destacar que la película, protagonizada por Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez, ganó el premio a Mejor Película en la sección Horizontes del 82° Festival de Venecia; además, recibió el Premio Queer Lion 2025.

¿De qué trata? Veneno, un joven vagabundo rebelde, frecuenta restaurantes de carretera donde se acuesta con camioneros. Con una necesidad urgente de que alguien le lleve, conoce a Muñeco, un conductor duro y reservado. Convence a Muñeco para que le adentre en el hipermasculino mundo del transporte a larga distancia a través del norte de México. Mientras viajan juntos creándose una inesperada intimidad entre ellos, las sombras del pasado de Veneno resurgen, poniendo en peligro la vida de ambos.

La cinta formó parte de la Sección de Largometraje Mexicano de la Selección Oficial del 23er Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en donde recibió dos premios:

Mejor Fotografía – Ximena Amann

Mejor Actor – Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez

Por otro lado, cuenta con 13 nominaciones para la próxima entrega de los Premios Ariel, que se celebrarán el próximo 3 de octubre:

Mejor Película

Mejor Director – David Pablos

Mejor Actor – Osvaldo Sánchez

Mejor Coactuación Masculina – Mariano López Sosa

Mejor Revelación Actoral – Víctor Prieto

Mejor guion original – David Pablos

Mejor edición – Jonathan Pellicer

Mejor fotografía – Ximena Amann

Mejor banda sonora – Andrea Balency-Béam

Mejor diseño de arte – Belén Estrada

Mejor vestuario – Felipe Criado

Mejor maquillaje – Adam Zoller

Mejores efectos visuales – Jorge Palma

“En el camino” es la película con mayor número de nominaciones a los Ariel, por delante de “Aún es de noche en Caracas” (9) y “El diablo fuma” (8).

El director David Pablos también es el responsable de “El Baile de los 41“, cinta con Alfonso Herrera que explora el caso real de México de principios del Siglo XX, en torno a una redada policial ilegal realizada en noviembre de 1901 en una fiesta donde coincidieron hombres vestidos con ropa femenina.

Sin embargo, su primer título que hizo eco fue “Las Elegidas“, en donde cuenta la historia de una joven mexicana secuestrada y reclutada para una red de prostitución.

“Moscas” va a competir en los Goya 2027

La AMACC eligió a “Moscas“, de Fernando Eimbcke, para representar a México en la edición 2027 de los Premios Goya, la máxima ceremonia cinematográfica de España.

¿De qué trata? Olga vive una vida estrictamente regulada, sin amigos ni relaciones, en un enorme bloque de pisos. Cuando, por necesidad económica, se ve obligada a alquilar una habitación, un hombre se muda y, además, mete a escondidas a su hijo de nueve años en el piso. Para su propia sorpresa, Olga comienza a forjar un vínculo inesperado con el niño. Su mundo, cuidadosamente controlado, comienza a cambiar y, totalmente en contra de su voluntad, estas tres vidas empiezan a entrelazarse.

Cabe destacar que dicha cinta tuvo un breve recorrido por las salas de cine en julio tras una buena recepción en el Festival Internacional de Cine de Venecia y luego en el de Guadalajara.

“Moscas” fue escrita hace más de dos décadas para trabajarla con Alejandro González Iñarritu, pero el proyecto quedó en el cajón durante mucho tiempo.

“22 años, o sea se escribió primero como un guion para una serie de televisión, era de 45 cuartillas, después, ya no se hizo la serie de televisión y quedó ahí hibernando, y estaba esperando la llegada de Teresita, de Bastián y de Hugo Ramírez”, aseguró en entrevista con Unotv.com el también creador de la cinta “Temporada de patos”.

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