Rosalía invitó a Mon Laferte al “Confesionario” y sorprendió con sus declaraciones: “Si amar es pecado, me declaro culpable”

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Rosalía llevó al “Confesionario” a Mon Laferte. Foto: AFP

Rosalía sorprendió al público durante su segundo concierto en la Ciudad de México al invitar a Mon Laferte al escenario, donde ambas protagonizaron uno de los momentos más especiales de la noche en el ya popular “Confesionario” de la gira LUX Tour.

La cantante española se mostró emocionada de compartir el escenario con la chilena y antes de comenzar la dinámica destacó su trabajo artístico.

“Hay cantantes que cantan canciones y luego hay artistas que hacen que la canción te atraviese”, dijo Rosalía sobre Mon Laferte, a quien también reconoció porque “todo lo que toca lo convierte en arte”.

Después, la invitó a abrirse ante el público y compartir aquello que quisiera sacar de su pecho.

“Estamos en un lugar, tú y yo, para olvidarnos de todo y para, si hay algo que tú hoy quieras confesar, sacarte del pecho y que quede aquí entre nosotras, este es el momento, si te apetece”, le dijo Rosalía.

Mon Laferte habla de sus desamores en el “Confesionario”

Mon Laferte es la invitada al confesionario de Rosalía en su 2da fecha en la CDMX pic.twitter.com/NrLvu1t7Gt — Aaron Jandette (@aaronjandette_) August 25, 2026

Antes de interpretar “La Perla”, Mon Laferte habló sobre algunas de sus experiencias en el amor. La cantante recordó que ha vivido engaños, mentiras y traiciones, además de tener que soportar “una falta de querer muy grande”.

También contó que en ocasiones le han dicho que es intensa y dramática, aunque Rosalía consideró que en realidad es “pasional”.

Mon Laferte explicó que durante su carrera ha dedicado discos y canciones a los hombres, por lo que ahora sentía que era momento de hablar de ella misma, porque ya había dado mucho amor.

“Entonces, si amar es pecado, me declaro culpable, soy pecadora”, afirmó.

Mon Laferte recuerda lo que le decía su abuela

Durante la conversación, Mon Laferte recordó a su abuela Norma, a quien describió como una mujer muy especial y mágica que cantaba precioso.

La interprete contó que, cuando era pequeña, su abuela le hacía una trenza y le dijo que ella era “especial y distinta” y que tenía un don.

“Tu serías una estrella, tú brillas, tú eres como una joya, como una perla”, recordó Mon Laferte que le decía su abuela.

La frase la llevó a preguntarse si aquella “perla” de la que hablaba su abuela era ella.

Rosalía, por su parte, le respondió sobre “pecado” de Mon Laferte, pues consideró que su error había sido dedicar canciones demasiado buenas a hombres que no valían la pena.

También destacó que, pese a todo lo que ha vivido, la cantante chilena continúa brillando.

“Que se queden (los hombres) en los recuerdos, porque las canciones ya te las quedaste tú, cariño mío, ¡y qué canciones!”, concluyó Rosalía durante el “Confesionario”.

Rosalía todavía tiene conciertos en CDMX

Durante su segunda noche en la Ciudad de México, Rosalía también agradeció al público mexicano por el recibimiento que ha tenido durante su paso por la capital.

La cantante todavía tiene tres presentaciones programadas en la CDMX:

Miércoles 26 de agosto

Viernes 28 de agosto

Sábado 29 de agosto

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