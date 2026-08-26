Emma Coronel reveló en directo cómo fue su primer encuentro con el “Chapo” Guzmán

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Emma Coronel contó que el Chapo se le acercó por una confusión. Foto: AFP

Emma Coronel recordó cómo fue el primer encuentro que tuvo con Joaquín el “Chapo” Guzmán, cuando ella tenía 17 años y participaba en un concurso de belleza en Canelas, Durango.

La historia comenzó durante un baile al que ambos asistieron. De acuerdo con el relato de Coronel, ella se encontraba bailando con un amigo cuando terminó la canción y, por casualidad, quedó frente a Guzmán.

En ese momento, la joven sonrió, pero la expresión no estaba dirigida al entonces líder del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, él interpretó la situación de otra manera.

“Yo me andaba riendo porque yo estaba bailando con un amigo que es gay y ya sabes la cura que trae uno con ellos”, contó Emma Coronel durante una transmisión en vivo con los creadores de contenido Víctor Ordóñez “Lonche de huevito” y Guillermo Peña “Willito”.

La propia Coronel reconoció que nunca aclaró aquella confusión, por lo que el “Chapo” continuó creyendo que ella había intentado llamar su atención.

“Él piensa que yo le sonreí a él y yo nunca lo saqué de su duda”, confesó entre risas.

El “Chapo” fue amable al pedir bailar con Emma Coronel

Después de aquel momento, Emma Coronel se fue a sentar. Poco después, Joaquín Guzmán se acercó para invitarla a bailar.

La modelo recordó que el primer acercamiento fue respetuoso, pues, según su versión, antes de llevarla a la pista le preguntó si podía bailar con ella.

“Me dijo: ‘¿Puedo bailar contigo?’. O sea, que si le hacía el favor de bailar con él. Pero, bien nice”, relató.

Ese encuentro terminó convirtiéndose en el inicio de una relación que posteriormente llevó a Emma Coronel y el “Chapo” Guzmán al matrimonio.

La pareja tuvo dos hijas, Emali Guadalupe y María Joaquina, quienes son las menores de Guzmán.

Coronel contó esta historia durante su reciente incursión como creadora de contenido en Kick, en una transmisión de cinco horas y medias con más de 13 mil visualizaciones.

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