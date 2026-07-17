Muere Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, a los 31 años

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La actriz no se ha pronunciado. Foto. Cuartoscuro

Mauro Méndez, hijo mayor de la actriz Aylín Mujica, perdió la vida a los 31 años, confirmó su padre Osamu Menéndez a través de un mensaje en redes sociales.

El músico y expareja de la conductora escribió que iba en un avión para recuperar el cuerpo de Mauro y llevarlo a Miami, donde residía.

“Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en avión a buscar su cuerpo”, explicó Osamu.

Según la periodista Mandy Fridman, el hijo de Aylín Mujica viajó a Barbados para asistir a un encuentro de beisbol.

La noticia sorprendió a la también presentadora mientras se encontraba en Bogotá, Colombia, donde participa en las grabaciones del reality “Top Chef VIP“.

Hasta el momento, la familia de Aylín Mujica no ha emitido un comunicado oficial sobre el fallecimiento.

¿Qué se sabe de la muerte de Mauro Méndez?

De acuerdo con Fridmann, Mauro, conocido como “Maahez“, había viajado recientemente al país caribeño Barbados pese a que, presuntamente, padecía neumonía.

Aylín Mujica le habría recomendado no realizar el viaje y priorizar su recuperación; sin embargo, horas después, la actriz recibió presuntamente una llamada con la noticia del fallecimiento de su hijo.

Hasta ahora, no existe una confirmación oficial sobre la causa de la muerte.

¿Quién era Mauro Méndez “Maahez”?

Mauro Méndez era el hijo mayor de Aylín Mujica; en su vida profesional se dedicó a ser productor musical y DJ de origen cubano. Desde joven mostró interés por la música al estudiar piano, guitarra y batería. En el año 2000 se mudó a la Ciudad de México, donde continuó preparándose y dio sus primeros pasos como productor.

Con el paso de los años, colaboró con distintos artistas del género urbano y fue nominado al Latin Grammy junto al cantante panameño Sech por el álbum “1 of 1”.

Posteriormente, decidió enfocar su carrera al género house, participando en proyectos relacionados con artistas como DJ Snake, J Balvin, Steve Aoki, Maluma y Diplo.

En 2021 firmó con Insomniac Records, sello con el que lanzó el sencillo “Tequila”, una colaboración con San Pacho que fortaleció su presencia en la escena electrónica internacional.

Hasta la publicación de esta nota, Aylín Mujicano se ha pronunciado sobre el fallecimiento de Mauro Méndez y se espera que en las próximas horas se conozca más información sobre el caso.

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