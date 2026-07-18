SRE responde a EE. UU. sobre el rechazo de sus cartas y sostiene reclamo por migrantes fallecidos

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Roberto Lazzeri entregó cartas a Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió este viernes al rechazo de las cartas enviadas por el Gobierno de México a autoridades estadounidenses y aseguró que las comunicaciones fueron emitidas en apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, como parte de las acciones para dar seguimiento a la muerte de mexicanos bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

La respuesta se produjo luego de que el Gobierno estadounidense devolviera los documentos al considerar que pretendían intervenir en decisiones que corresponden exclusivamente a las autoridades de ese país. No obstante, la Cancillería sostuvo que sus preocupaciones ya quedaron planteadas formalmente por la vía diplomática.

México afirma que las cartas buscaban proteger derechos de migrantes

La SRE informó que este viernes el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, sostuvo una reunión en el Departamento de Estado, en Washington, como parte de los acercamientos que el Gobierno mexicano ha mantenido durante la semana con autoridades estadounidenses, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante el encuentro, el diplomático explicó que la carta de cese y desistimiento enviada días atrás estaba dirigida a la empresa privada que opera el centro de detención de Adelanto, California, donde fallecieron personas mexicanas bajo custodia migratoria.

Según la Cancillería, el objetivo fue exhortar a la empresa a cumplir los protocolos aplicables y respetar los derechos humanos de las personas bajo su resguardo, en ejercicio de la función de protección consular prevista en la Convención de Viena y con respeto a las leyes e instituciones de Estados Unidos.

EE. UU. devolvió las cartas y pidió usar los canales diplomáticos

Horas antes, el Gobierno de Estados Unidos informó que devolvió las cartas enviadas por México.

De acuerdo con un comunicado difundido por Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, los documentos fueron rechazados porque, a juicio de Washington, buscaban dirigir las acciones de personal del Gobierno estadounidense dentro de su territorio.

Además, recomendó que cualquier diferencia sea planteada mediante los mecanismos diplomáticos habituales.

La SRE mantendrá el seguimiento de los casos

Tras la reunión, la SRE señaló que toma nota de la devolución de las cartas y consideró que las preocupaciones que motivaron su envío ya fueron expuestas formalmente durante los encuentros sostenidos esta semana con el Departamento de Estado, el DHS y el ICE.

La dependencia agregó que continuará dando seguimiento a cada caso y mantendrá la coordinación con las autoridades estadounidenses bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

La controversia surgió después de que el Gobierno de México anunciara que impulsaría acciones legales en Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos ocurridas en centros de detención y durante operativos del ICE, con el objetivo de que se investiguen los casos y se brinde acompañamiento a las familias de las víctimas.

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