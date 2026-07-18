Sheinbaum asistirá a la final del Mundial 2026 en EE. UU. por invitación de Trump

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Sheinbaum viajará a EE. UU por final del Mundial. FOTO: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistirá el próximo domingo a la final del Mundial 2026, que se disputará en Nueva Jersey, Estados Unidos, entre las selecciones de España y Argentina.

La mandataria explicó que recibió una invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que tomó la decisión de acudir al encuentro.