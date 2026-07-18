Sheinbaum asistirá a la final del Mundial 2026 en EE. UU. por invitación de Trump

| 19:17 | Julio César Sánchez Aguilar | Uno TV
Sheinbaum celebra triunfo de México
Sheinbaum viajará a EE. UU por final del Mundial. FOTO: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistirá el próximo domingo a la final del Mundial 2026, que se disputará en Nueva Jersey, Estados Unidos, entre las selecciones de España y Argentina.

La mandataria explicó que recibió una invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que tomó la decisión de acudir al encuentro.

Asistirá a la final del Mundial por invitación de Trump; también acudirá el primer ministro de Canadá

Sheinbaum viajará a Nueva York para asistir a la final del Mundial tras aceptar una invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La mandataria presenciará el encuentro entre Argentina contra España, junto con Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

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