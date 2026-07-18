Dan tres años de internamiento al menor que asesinó a dos maestras en Michoacán

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Foto: Uno TV

Un juez especializado en justicia para adolescentes dictó tres años de internamiento contra Osmar “N”., el menor de 15 años responsable del homicidio de dos trabajadoras de un plantel de bachillerato en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La resolución fue emitida durante una audiencia celebrada este viernes.

El adolescente permanecerá recluido en el Centro Integral para Adolescentes hasta que alcance la mayoría de edad. De acuerdo con la autoridad judicial, ésta es la máxima sanción que puede imponerse conforme al sistema de justicia para adolescentes.

Fijan reparación del daño para las familias de las víctimas

Durante la misma audiencia, el juez estableció un monto de 3 millones 280 mil 769 pesos como reparación del daño para las familias de María del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal Bedolla, las dos trabajadoras asesinadas.

La resolución forma parte del expediente 19/2026, el cual fue atendido mediante un procedimiento abreviado, mecanismo que fue autorizado con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Víctimas indirectas aceptaron el procedimiento abreviado

En la audiencia también estuvieron presentes las víctimas indirectas, quienes aceptaron que el proceso se resolviera mediante el procedimiento abreviado.

Con esta resolución, el menor cumplirá la sanción impuesta en el Centro Integral para Adolescentes, mientras que las familias de las víctimas recibirán el monto fijado por concepto de reparación del daño.

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