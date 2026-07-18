Noticias de hoy 17 de julio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 17 de julio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Sismo de 7.4 en Chiapas

El sismo de magnitud 7.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, tuvo más de 90 réplicas; la mayor de 6.5. Asimismo, provocó la alerta de tsunami para el Pacífico sur.

Lechuga mexicana, bajo sospecha

Estados Unidos relacionó un lote de lechuga de México, vendida en algunos restaurantes Taco Bell, con los casos de diarrea explosiva en el país.

Fraude La Patrona en vacaciones

Autoridades alertan por el fraude “La Patrona” que aumenta en vacaciones, y donde delincuentes se hacen pasar por el empleador de trabajadoras domésticas para pedirles dinero.

Cambios en visas para periodistas

Estados Unidos recortará el tiempo de estancia legal a periodistas extranjeros a 240 días, mientras que estudiantes de otros países sólo podrán permanecer 4 años en el país.

Fallecidos en Venezuela por sismos

El número de muertos por el doble terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio aumentó a más de 5 mil 69, según el balance de las autoridades.

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