Una actriz de telenovela infantil reveló que fue explotada cuando niña. Se trata de Nashla Aguilar, cuyo caso recuerda lo que pasó Gala Montes por varias similitudes: su mamá se encargaba de sus ganancias. Según la estrella de “Atrévete a soñar” cuando cumplió 18 años descubrió que su cuenta bancaria estaba vacía.

Nashla Aguilar compartió el melodrama para niños “Atrévete a soñar” con Violeta Isfel y Danna Paola. Comenzó a trabajar ante las cámaras cuando era muy pequeña y hasta ahora señaló que se sintió “explotada” porque nunca supo el fin que tuvo el dinero que ganaba.

Actriz Nashla Aguilar revela que fue explotada de niña

Tan sólo meses después de que Gala Montes expusiera que se independizaba de su madre, acusándola de haberla puesto a trabajar desde niña sin darle explicaciones sobre sus ganancias, la actriz Nashla Aguilar reconoció en una entrevista para el podcast “El Papishou” que se sintió explotada durante su etapa en telenovelas infantiles.

“A mí me gustaba estar en telenovelas. Me gustaba estar metida en los foros. Me sentía muy presionada por mi mamá. Mi mamá no trabajaba, se dedicaba a cuidar a la niña actriz”

Nashla Aguilar

En la plática relató que cuando cumplió los 18 años descubrió que no tenía dinero en su cuenta bancaria. Según lo que recuerda, su mamá le hacía menciones muy superficiales sobre los gastos que se hacían con sus ingresos y ella a esa edad no le dio gran importancia.

Cuando Nashla se llegó sin trabajo y llegó a pensar que tenía un “guardadito” descubrió que su cuenta estaba en ceros, situación por la que no pudo evitar el enojo.

“Me enca**** Llego, más o menos a la edad de 17 o 18, donde fue una edad donde yo ya no tenía un peso y venía trabajando de 10 años para acá. Yo no tenía esa consciencia de lo que era el dinero. Era muy adulta para muchas cosas, pero para la parte financiera, nunca me dieron esta plática dura de ‘a ver, mijita, está ganando esto’. Yo nunca supe”

Nashla Aguilar

Tras compartir lo anterior, la también estrella de “Sueños y caramelos” agregó que no existe un problema entre ella y su madre. Aunque considera que sí pasó por la explotación, aseguró que su mamá no buscaba “vivir de ella” y valoró que siempre la cuidó.

“Si me preguntas si es una explotación, pues al final sí porque fue el resultado de una explotación”

Nashla Aguilar

Sobre su papá, indicó que él no tocó dinero que ella ganó porque él trabajaba.

“Mi papá siempre trabajó. Claro, para los estándares de mi mamá árabe, no era suficiente. Gracias a Dios, (ahora) mis papás son económicamente independientes”

Nashla Aguilar

