Natalia Jiménez rompe en llanto tras ganar la custodia de su hija Alessandra

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Natalia Jiménez termino la batalla legal con su expareja. Foto: Getty Images



Natalia Jiménez compartió entre lágrimas la victoria que logró frente a su expareja en la batalla legal por la custodia de su hija, a través de redes sociales, luego de un largo proceso judicial.

La cantante madrileña expresó a sus seguidores que este importante hecho en su vida le otorga los derechos sobre la crianza de su hija Alessandra.

“Estoy aquí para compartir con ustedes una noticia muy importante para mí. Como saben, desde hace varios años he estado en una batalla legal por tener los derechos para la crianza de mi hija”, expresó.

Detalló que, al obtener estos derechos, podrá viajar con su hija a México, decidir a qué colegio asistirá y recuperar los gastos relacionados con su crianza.

Asimismo, mencionó que se trató de diversos procesos legales largos y costosos que se llevaron a cabo en Estados Unidos.

“El día de hoy es un día muy importante para mí, muy feliz para nuestra familia, porque hemos logrado que el juez acepte poder relocalizarnos con Alessandra para vivir juntos sin tantas dificultades, sin tantos frenos y poder planificar la vida que Alessandra se merece vivir, una vida sin tantos conflictos”, dijo la cantante.

Con lágrimas en los ojos, agradeció el apoyo recibido de quienes la acompañaron durante el proceso, pues la exmiembro de La Quinta Estación se separó de su expareja Daniel Trueba en 2020 e inició el proceso para su divorció y la custodia de su hija.

“Agradezco profundamente a toda la gente que nos ha apoyado con sus oraciones, con sus palabras de aliento en momentos difíciles, a nuestros amigos en México, Los Ángeles, Colombia, Puerto Rico, España y Miami, por ser nuestro hombro en quien nos apoyamos, a mis padres y a mi abogada Susan Clock por nunca fallarme y pelear con nosotros hasta el último recurso y finalmente a nuestra Virgencita de Guadalupe quien desde el primer momento nos respondió a nuestras oraciones”. Natalia Jiménez

Natalia Jiménez manda un mensaje de esperanza

A las mujeres que atraviesan una situación similar, les recordó que el camino puede ser difícil, pero no deben desfallecer y acercarse a quienes los apoyan.

“Solo le quiero decir a las mujeres que estén pasando por una situación difícil como la que yo he pasado que no pierdan la esperanza. Que a veces la gente espera que nos cansemos, pero como mamás tenemos que hacer hasta lo imposible por nuestros hijos. No desfallezcan, acérquense a las personas que las quieren y busquen un refugio para su corazón”. Natalia Jiménez

Asimismo, reveló entre lágrimas que hace seis años estuvo en bancarrota y que hubo personas que se burlaban de ella porque no creían que lograría salir adelante.

“Hace seis años yo estaba en una bancarrota y se burlaban de mí diciéndome que jamás iba a lograr salir adelante. Y aquí estoy”. Natalia Jiménez

Jiménez concluyó diciendo que “los quiere a todos” y que espera “seguir viéndolos en este nuevo capítulo de sus vidas”

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