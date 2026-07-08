“No tengo miedo”, la serie mexicana que se desarrolla en el Mundial de México 86 e introduce a nuevos talentos

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“No tengo miedo” es una serie mexicana que llega a Netflix este 8 de julio y aprovechó la coyuntura del Mundial de 2026 para modificar el material en el que se basa y desarrollarla en un pueblo lejano de Veracruz durante México 86 y que introduce a jóvenes talentos como Yago Andreu y Aldo Emiliano Navarro.

En entrevista con Unotv.com, el director Alex Zuno y la actriz Fátima Molina revelaron la experiencia de trabajar con un elenco repleto de niñas y niños actores; además, recordaron sus miedos de la infancia y revelaron cómo han vivido la justa mundialista actual.

“No tengo miedo”, un nido de nuevos talentos

Una de las bases de “No tengo miedo” es su elenco infantil, incluyendo a Aldo Emiliano Navarro, como Miguel, y a Yago Andreu, como Felipe, entre otros actores y actrices revelación.

El director Alex Zuno destacó que la producción de la serie se convirtió en un espacio de constante aprendizaje gracias al talento de los jóvenes intérpretes.

“Se asume que los adultos somos quienes tenemos que enseñarle algo a los niños y pienso que es al revés, siento que tienen una enorme facilidad para crear universos de ficción, jugar, entrarle sin miedo, arriesgarse y comprometerse“, comentó Alex Zuno.

Por su parte, Fátima Molina compartió que trabajar con los pequeños actores le permitió reconectar con la honestidad y la transparencia de la infancia dentro del set.

La actriz confesó sentirse conmovida por la forma tan orgánica en que los niños disfrutaban cada momento de la filmación. “Cada chiste, cada snack, era increíble su manera de valorarlo, incluyendo su tiempo libre y jugar a lo que ellos se armaran en su universo“, señaló.

“No tengo miedo” se estrena este 8 de julio en Netflix | Foto: Netflix / Alebrije

Fátima Molina y Alex Zuno recuerdan los miedos de su infancia

En “No tengo miedo”, los niños protagonistas se aterran por la historia de una bruja que “se los va a llevar”, por lo que Zuno y Molina recordaron los relatos sobrenaturales que los asustaban durante su niñez en México.

Fátima Molina reveló que su mayor temor infantil estaba ligado a las bromas de su hermana con una máscara de payaso y a las leyendas rurales.

“A mí me asustaban mucho con una máscara de payaso muy feo y la otra historia era el hombre sin cabeza; todos corríamos en el rancho por miedo”. Fátima Molina

Alex Zuno complementó que el miedo a los payasos es un rasgo generacional arraigado en el cine, y detalló cómo el codirector Ernesto Contreras sustituyó ese elemento por máscaras tradicionales de huaxquile, típicas de la cultura veracruzana, para aportar una identidad visual más poderosa a las escenas de tensión.

El equipo de “No tengo miedo” revela cómo vive el Mundial 2026

Durante la entrevista con Uno TV, Fátima Molina y Alex Zuno también abordaron la coincidencia entre el entorno de la serie y la actualidad, ya que la trama se desarrolla durante el Mundial de 1986 y se estrena en el transcurso de la justa mundialista actual.

Molina no celebró la llegada de una tercera competencia global en el país, sino que reflexionó sobre el contraste entre la euforia del deporte y las realidades cotidianas del país.

“A la par de la euforia y la ilusión, estamos viviendo problemáticas sociales y tenemos que lidiar con las dos al mismo tiempo. La reflexión personal para mí ha sido que, así como nos unimos para esto, deberíamos ser capaces de unirnos para todas las demás causas que nos competen“, analizó. Cabe destacar que “No tengo miedo” está basada en la novela de Niccolò Ammanit, publicada en el año 2001 y que se desarrolla en Italia en el año 1978; sin embargo, la serie de Netflix cambió esto. “Nos pareció prudente lo del Mundial porque toca con el presente. Y fue Ernesto Contreras quien pensó en Veracruz, porque él es de allá y hubo una plaga ahí que justificaba la precariedad y la desesperación de los personajes”. Alex Zuno Grabar la serie en Veracruz le permitió a la producción alejarse de los escenarios capitalinos y explorar un paisaje que le diera identidad visual a la serie, aunque no estuvieron exentos a climas extremos, pasando del calor a las lluvias que obligaron a retrasar el rodaje.

¿Cuándo y dónde ver “No tengo miedo” en México?

“No tengo miedo” está disponible en México a partir de este 8 de julio, y aprovecha la nostalgia para abordar temas sociales complejos como el secuestro, la precariedad y el abandono institucional desde la mirada de un grupo de niños.

El relato entrelaza la crudeza de las decisiones adultas con la fantasía de las infancias, por lo que la serie buscaba detonar una reflexión en la audiencia mexicana sobre la importancia de nombrar las problemáticas sociales para evitar su repetición.

La primera temporada de “No tengo miedo” se encuentra disponible en su totalidad a través de la plataforma de streaming Netflix para todo el territorio mexicano. Los seis episodios que conforman esta entrega fueron liberados de manera simultánea en el catálogo digital de la compañía.

El realizador Alex Zuno extendió una invitación a los seguidores de Uno TV para maratonear los capítulos de este proyecto filmado fuera de los escenarios tradicionales de la Ciudad de México.

“Van a encontrar una serie distinta, muy única, muy entretenida, pero que también es la oportunidad para reflexionar sobre temas importantes“, remató.

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