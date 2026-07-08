Justin Bieber se une a Shakira, Madonna y BTS para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

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Justin pasará a la historia junto a otros artistas. Foto: Getty/AFP/Reuters

Justin Bieber participará en el primer show de medio tiempo en la historia del Mundial. Tras semanas de especulación por parte de los fans, durante la tarde de este 8 de julio, los organizadores confirmaron la aparición del intérprete de “Sorry” en el evento.

El cantante canadiense compartirá escenario con figuras como Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y más artistas, durante el espectáculo que se realizará el 19 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York–Nueva Jersey.

¿Qué se sabe del show de medio tiempo de la Final del Mundial 2026?

La organización Global Citizen confirmó la incorporación de Justin Bieber al elenco mediante una publicación en redes sociales, donde destacó que el espectáculo reunirá a artistas de talla internacional para un evento que combinará deporte, música e impacto social.

“Un nuevo titular ha entrado en la alineación del Halftime Show ¡Justin Bieber se unirá oficialmente a nosotros el 19 de julio en el estadio de Nueva York de Nueva Jersey para el primer show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA!” Global Citizen

Además de Bieber, como mencionamos, el escenario contará con la participación de Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy, así como el director de orquesta Gustavo Dudamel y el Coro PS22, integrado por alumnos de una escuela pública de Staten Island, en Nueva York.

La dirección artística estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien supervisará la producción del espectáculo que será transmitido en vivo a nivel mundial.

El show tendrá una duración aproximada de 11 minutos y será la primera vez que una final del Mundial cuente con un espectáculo de medio tiempo, una tradición que ha distinguido al Super Bowl de la NFL durante décadas.

¿Cuál será el objetivo del espectáculo?

De acuerdo con la FIFA y Global Citizen Education Fund, la iniciativa pretende recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación de calidad y fomentar la práctica del futbol entre niñas y niños alrededor del mundo.

Al momento, el fondo ya ha reunido más de 50 millones de dólares, y parte de la meta se alcanzará mediante la donación de un dólar por cada boleto vendido para los partidos del Mundial 2026.

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