Natanael Cano defiende los corridos tumbados: “Me van a tener que matar”

GENERANDO AUDIO...

El cantante ama los corridos tumbados. Foto: Cuartoscuro

Natanael Cano defendió su amor por los corridos tumbados ayer, 27 de agosto durante la listening party de su nuevo disco “Natanael Cano Vol.1”, realizada en el Pepsi Center de la Ciudad de México (CDMX).

“Me van a tener que matar, lo sabes de corazón, me encanta cantar, escribir, compartirlo con la plebada y así va a ser hasta que me maten”. Natanael Cano, cantante

Natanael Cano presenta sus 15 nuevos temas

El cantante Natanael Cano presentó en la Ciudad de México su nuevo disco, “Natanael Cano Vol. 1” con un show para fans en una “release party” donde cientos de fans se dieron cita para celebrar el retorno a los corridos tumbados que defendió el intérprete al cantar sus nuevos… pic.twitter.com/5F33SBahAb — Uno TV (@UnoNoticias) August 28, 2026

El cantante originario de Hermosillo, Sonora, habló con el productor musical, Pepe Garza sobre su carrera y la situación que atraviesa el género que representa, luego de ser cuestionado sobre la persecución que, según señaló, enfrenta por parte de las autoridades.

De acuerdo con el cantante, pese a los escándalos de esta género, el ama escribir este tipo de música y lo seguirá haciendo. Para la presentación especial, recreo un paisaje inspirado en el desierto de Sonora, como un homenaje a la tierra donde nació y con la que, aseguró, mantiene un vínculo pese al éxito que ha conseguido.

Uno a uno, el cantante presentó los 15 temas que integran “Natanael Cano Vol.1”, álbum que, explicó, lleva ese nombre porque considera que apenas es el comienzo de su carrera.

Durante la velada también recordó a Ariel Camacho, una de sus principales inspiraciones, a quien dedicó un mensaje antes de interpretar “En Vela”.

“Esta va para mi compa Ariel Camacho, hasta el cielo mi buen, nos vamos hasta el cielo mi compadre, con Ariel Camacho a la verga”. Natanael Cano, cantante

Gabito Ballesteros y Javier Rosas acompañaron a Natanael Cano en presentación

Natanael Cano y Gabito Ballesteros esta noche en CDMX pic.twitter.com/80GsyXzU7P — Indie 505 (@Indie5051) August 28, 2026

La listening party también contó con invitados sorpresa como Gabito Ballesteros apareció junto a Natanael Cano para interpretar “Pa la maña” y “La Cherokee”. Posteriormente, Javier Rosas se sumó al escenario para interpretar “Nos vamos de dance”.

Aunque no estaba contemplado en el programa, Natanael también complació a sus seguidores con un fragmento a capela de “Cuerno Azulado”, uno de sus temas más polémicos y relacionado con la discusión sobre la censura de algunos corridos.

El lanzamiento del disco también funciona como antesala de los próximos conciertos de Natanael Cano en la Ciudad de México.

El cantante tiene programadas dos presentaciones en el Estadio GNP los próximos 18 y 19 de septiembre, donde presentará oficialmente su nuevo material y algunos de sus éxitos.

“Natanael Cano Vol.1” ya se encuentra disponible

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.