¡Fin a la espera! Danna y Belinda estrenan “Dolce Vita”; así es su esperado dueto

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Danna y Belinda estrenan “Dolce Vita”. Fotos: Cuartoscuro

Danna y Belinda finalmente unieron sus voces en “Dolce Vita”, su primera colaboración musical, que fue estrenada este jueves 27 de agosto de 2026 junto con un videoclip oficial protagonizado por ambas cantantes.

El tema forma parte de Wet Dreams, el segundo EP de Danna, proyecto que a su vez pertenece a su próximo álbum VISIONS. La canción ya está disponible en plataformas digitales y su video fue presentado en el canal de YouTube de la cantante.

Danna y Belinda presentan “Dolce Vita”

La llegada de “Dolce Vita” pone fin a los rumores y expectativas que durante años rodearon una posible colaboración entre Danna y Belinda. Ambas artistas habían sido relacionadas en distintas ocasiones por el público, incluso ante versiones sobre una supuesta enemistad.

La canción nació durante el proceso creativo de Danna, quien explicó que desde que comenzó a escribirla pensó en Belinda como la artista indicada para acompañarla.

La cantante señaló que trabajar juntas era algo que tenían pendiente y que buscaba una energía femenina que conectara con la propuesta de la canción.

Danna celebró también la llegada de Wet Dreams en redes sociales, mientras Belinda compartió la canción en sus historias de Instagram y etiquetó a su compañera.

¿Cómo es el videoclip de “Dolce Vita”?

El videoclip de “Dolce Vita” presenta a Danna y Belinda en una propuesta inspirada en un verano italiano, con elementos de moda, lujo y estética mediterránea.

Aunque el plan original contemplaba grabar las imágenes en Italia, los compromisos profesionales de ambas artistas llevaron al equipo a cambiar la locación. Finalmente, el video fue filmado en una hacienda de Morelos, donde las dos cantantes participaron en la construcción de la propuesta visual.

Entre las escenas que más llaman la atención aparecen ambas artistas junto a una alberca, con vestuarios satinados y dorados. El videoclip también incluye una escena en la que Danna y Belinda se besan.

¿Dónde escuchar “Dolce Vita”?

“Dolce Vita” ya puede escucharse en plataformas digitales como Spotify y verse en YouTube, desde este jueves 27 de agosto a las 21:00 horas.

Con este lanzamiento, Danna y Belinda concretan por primera vez una colaboración oficial y suman un nuevo proyecto a sus respectivas carreras musicales.

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