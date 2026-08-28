¡Melenie Carmona será mamá! Hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona anuncia su embarazo

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Arturo Carmona le escribió a Melenie en Instagram. Foto:Medios y Media|Getty Images

Melenie Carmona Villarreal, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, confirmó que está embarazada con una fotografía compartida a través de su cuenta de Instagram este jueves.

La joven de 27 años colocó en la publicación: “El secreto que ya no era tan secreto…”, acompañado de dos emojis: uno de una cara riendo y tapándose la boca y el otro de un corazón blanco.

En la imagen, que tiene un filtro sepia, se puede ver a Melenie de perfil con un vestido aperlado, de cuello alto y con la espalda descubierta. Tiene la mirada baja y la mano derecha sobre su vientre.

Hasta el momento, la imagen tiene más de 72 mil “Me gusta” y más de 950 comentarios.

La reacción de Arturo Carmona al embarazo de su hija

Arturo Carmona fue uno de los primeros en reaccionar al embarazo de su hija, señalando el gusto que le dio saber que tendrá un nieto.

“¡¡Serás la mami más hermosa del planeta!! Me llenas el corazón, eres la extensión del amor, ¡te amo mi niña!”, se puede leer en su comentario.

Por su parte, Mía Rubín, hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta, también felicitó a la futura madre: “Ayyy hermosa!!! Muchas felicidades!!!”.

Hasta el momento, Melenie no ha dado mayores detalles sobre el género de su bebé, los meses de embarazo, el nombre que tendrá o incluso quién es el padre.

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