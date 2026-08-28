¿Fan de Juan Gabriel? Disfruta 24 horas de sus canciones EN VIVO

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Foto: Getty Images

Este viernes 28 de agosto, se cumplen 10 años del fallecimiento de Juan Gabriel, uno de los artistas más relevantes en la música mexicana. Por ello, se rendirán distintos tipos de homenajes para el también conocido como “Divo de Juárez”.

Uno de ellos será a través de la cuenta de YouTube de Juan Gabriel donde, a partir de las 00:00 horas de este viernes 28 de agosto, se transmitirán 24 horas ininterrumpidas de la música del cantante.

A diez años de su partida, el mundo se une para recordarlo.

A partir de la medianoche de hoy (hora del centro de México), en unas horas, el canal oficial de Juan Gabriel en YouTube transmite 24 horas seguidas en vivo.

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¿Cómo ver la transmisión en vivo?

Para ver las 24 horas seguidas de las presentaciones de Juan Gabriel, es necesario acceder a YouTube e ir al canal del artista, donde se mostrará un video en vivo en el que se podrá observar el homenaje.

Según lo mencionado por los canales oficiales del artista, el homenaje tendrá una duración de 24 horas, por lo que comenzará a las 00:00 de este viernes y terminará a las 00:00 horas del sábado 29 de agosto.

Otros homenajes a Juan Gabriel

Debido a la importancia y a la trascendencia de la música del “Divo de Juárez”, a 10 años de su fallecimiento, se preparan y se llevan a cabo más homenajes. Por ejemplo:

Proyección de conciertos en salas de cine

Billete conmemorativo de la Lotería Nacional

Sello conmemorativo de Correos de México

Festival Juárez Juangabrielísimo 2026

Homenaje en la Plaza de Garibaldi

Sin embargo, así como la música de Juan Gabriel salió de México y cruzó fronteras, los homenajes se realizan en distintos países como en Venezuela, donde el Centro Cultural Chacao, en Caracas, se convertirá en el escenario de un espectáculo en honor al cantante.

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La titular de Lotería, Olivia Salomón, y el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, develan billete en honor a Juan Gabriel “el amor eterno de México”



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Lotería Nacional develó el billete del Sorteo Superior No. 2896 en… pic.twitter.com/AlO4QIka1k — Lotería Nacional (@lotenal) August 18, 2026

¿De qué murió Juan Gabriel?

El 28 de agosto del 2016, alrededor de las 11:30 horas, se dio a conocer el fallecimiento de Juan Gabriel. El artista se encontraba en su casa de Santa Mónica, donde se hospedó tras ofrecer un concierto tan solo dos días antes en California, la cual sería su última presentación.

Los primeros reportes indicaban un infarto, lo cual fue confirmado posteriormente por la oficina forense, quienes aseguraron que la muerte fue por causas naturales.

De esta manera, a 10 años de su fallecimiento, este viernes 28 de agosto se realizarán distintos tributos en honor a uno de los artistas más grandes de la música mexicana.

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