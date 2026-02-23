Christian Nodal, Eiza González y las celebridades que reaccionaron a jornada violenta en México

GENERANDO AUDIO...

Varios famosos de México se han pronunciado ante la ola de violencia en varias regiones de México que desató la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo militar en la sierra de Jalisco.

Thalia, Christian Nodal, Eiza González, Luisito Comunica, Geraldine Bazán y Bárbara del Regil son algunas de las celebridades que, a través de sus redes sociales, han alzado la voz para expresar su preocupación, dolor y exhortado a la población a quedarse en casa.

¿Qué famosos se han pronunciado ante la ola de violencia de México?

El primero en pronunciarse fue Christian Nodal, quien escribió en su comunidad de Instagram, que le “duele el alma por México” y pidió a sus seguidores cuidarse ante el clima de incertidumbre. A través de sus historias, llamó a la prudencia y subrayó que, en momentos como este, la prioridad debe ser la seguridad de las familias.

Poco después, Eiza González publicó una historia en Instagram con fondo negro en la que únicamente escribió “México” acompañado de un emoji de corazón roto. Aunque breve, el mensaje fue interpretado como una muestra de consternación ante los hechos violentos en Jalisco.

Thalía fue otra de las famosas de México que lamentó la violencia en el país. A través de redes sociales, compartió una imagen de la bandera mexicana acompañada de un mensaje de oración por el país “Mi amado México, orando por ti”.

El creador de contenido Luisito Comunica también reaccionó. Tras enterarse de los hechos al regresar de un viaje, describió la situación como “una película de miedo” y aseguró tener el “corazón roto”. Además, exhortó a su comunidad de México a mantenerse resguardada de la violencia y tomar precauciones mientras las autoridades trabajan para restablecer el orden.

Por su parte, la actriz Ariadne Díaz, originaria de Puerto Vallarta, compartió en un reel de Instagram, que se siente “rebasada” ante la violencia que afecta a su estado natal. Su mensaje reflejó la angustia que viven muchas familias en la región tras los hechos derivados del operativo.

En el caso de la también actriz Geraldine Bazán, la preocupación fue aún más personal, ya que parte de su familia reside en zonas impactadas. La actriz envió palabras de apoyo a Jalisco, Guadalajara, León y Nayarit, y pidió a la población mantenerse a salvo y actuar con calma.

Asimismo, Bárbara del Regil hizo un llamado directo a la autoprotección, invitando a sus seguidores a no salir de casa si no es necesario y permanecer cerca de sus seres queridos.

Las reacciones de estas celebridades se suman a un sentimiento generalizado de preocupación externado en redes sociales, debido a la violencia registrada en varias entidades.

