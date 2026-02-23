Todos los corridos del “Mencho” y artistas que le cantaron al exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación

GENERANDO AUDIO...

La vida de los narcotraficantes mexicanos ha sido retratada en diversos corridos, y Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el “Mencho“, no es la excepción. Músicos como Los Alegres del Barranco, Natanael Cano y hasta Peso Pluma le dedicaron, o mencionaron, al que fuera el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en sus composiciones.

Incluso, tras su abatimiento en Jalisco este domingo 22 de febrero, han surgido nuevos corridos en honor al capo, con la particularidad de que se hicieron con ayuda de la inteligencia artificial (IA).

Estos son algunos de los corridos y menciones más conocidos sobre “El Mencho“.

Los corridos que se hicieron en honor a el “Mencho”

1. “Soy Mencho” de Los Alegres del Barranco y Norteño Push

Una de las funciones de los corridos y narcocorridos es relatar la historia de los capos de la droga y Los Alegres del Barranco contaron el origen de Oseguera Cervantes con “Soy Mencho”, tema que tiene una versión en vivo a colaboración con Norteño Push.

“Soy aquel que le pega al gobierno y que le sobran huevos, soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno, soy aquel que a punta de balazos se ganó el respeto, soy aquel señor de Michoacán. Me apodan El Mencho”. Fragmento de “Soy Mencho”

La colaboración de Los Alegres del Barranco y Norteño Push tiene casi 12 millones de visualizaciones en la plataforma de videos.

2. “El M” de Gerardo Ortíz

En 2017, Gerardo Ortíz lanzó “El M” un corrido que, a diferencia del tema de Los Alegres del Barranco, no menciona directamente el nombre de el “Mencho“; sin embargo, también hace una semblanza de su vida con claras referencias.

“Nueva Generación, estado de Jalisco, pa’ los que no les guste ahí nomás peguen el brinco. Aquí mismo los recibo”, se escucha en la canción del también intérprete de “Mañana voy a conquistarla“.

El audio oficial de “El M” tiene 3.6 millones de visualizaciones en YouTube, por lo que no es uno de sus sencillos más escuchados en la plataforma de videos.

3. “¿Van a querer más?” de Enigma Norteño

En 2016, el grupo Enigma Norteño lanzó el corrido titulado “¿Van a querer más?“, en donde se hace una apología a la actividad criminal de “El Mencho“.

“Yo soy el patrón en la región del nuevo cartel generación, y hoy para que sepan ahora donde vive Lencho, en todo Jalisco y en Guanatos manda El Mencho. Si a veces me ondeo es porque tengo una razón. ¿Van a querer más o mejor le paro?”. Fragmento de “¿Van a querer más?”

El tema, que tiene más de 9 millones de vistas en YouTube, incluye fragmentos como: “Nada más no me hagan enojar porque tal vez pueden encontrar. Yo soy El Mencho y soy puro Michoacán”.

4. “El Dueño del Palenque” de Los Alegres del Barranco y Panter Bélico

Uno de los grupos que hizo más de un corrido en honor a Nemesio Oseguera Cervantes fueron Los Alegres del Barranco, pues además del tema antes mencionado, también compusieron “El Dueño del Palenque”.

“Brazos armados que tengo, Los Élite y los Guerreros, a los amos del terror, los Delta y del Jardinero, también del 85 a las órdenes de Mencho“, se canta en el tema que acumula más de 30 millones de visualizaciones en la página de videos.

En 2025, la canción, que interpretaron en el Auditorio Telmex en Jalisco a finales de marzo con unas animaciones creadas con inteligencia artificial, se posicionó en el número uno en la lista de LyricFind Global de Billboard, empresa líder en licencias de letras que clasifica las canciones con mayor crecimiento en búsquedas y usos.

5. “El Mencho” de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho lanzaron en 2019 el tema “El Mencho“, una clara alabanza al exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Donde hace presencia el hombre se percibe el contrapeso. Leyenda muy poderosa de mucho porte y respeto, michoacano es el señor: Jefe de jefes es El Mencho”. Fragmento de “El Mencho”

Así como en otros ejemplos, este corrido está escrito en primera persona. “Soy El Mencho y puro Michoacán, intocable a mí me han de nombrar, mi poder los hace respetar y, al que no, pues se debe cuidar”.

Peso Pluma, Natanael Cano y otros artistas que le cantaron a “El Mencho”

Cabe destacar que diversos artistas también cantaron corridos en honor al Cartel Jalisco Nueva Generación, como Los Originales de San Juan en “El Cuatro Letras“; asimismo, Fuerza Regida, Calle 24 y Juanpa Salazar crearon el tema “CJNG“.

“No ocupo de mucha gente pa´ sentirme muy valiente y al que quiera conocerme me le aparezco en caliente. Somos de la vieja guardia de Don Mencho, somos gente, transitamos por Vallarta siempre firmes no corrientes”. Fragmento de “CJNG”

Otros cantantes de corridos tumbados han hecho mención a Nemesio Oseguera Cervantes y el CJNG en canciones que no hablan del narcotraficante o el grupo criminal de manera específica.

Peso Pluma, artista con distribución internacional, es uno de los cantantes más famosos que han hecho referencia al “Mencho” en más de una ocasión. En “El 08“, escribió:

“Del dicho al hecho hay mucho trecho. Con las pruebas hablo, pregúntenle al señor Mencho”. Fragmento de “El 08”

Peso Pluma, en colaboración con Luis R. Conriquez, también escribió “Su Casa“, corrido tumbado en el que escribió: “Cuatro palabras tienen el poder, bordadas en tatuajes y en la piel”.

En “Proyecto X“, Natanael Cano y Gabito Ballesteros hicieron alusión al “M“, así como a Michoacán y Guadalajara, todos símbolos representativos del “Mencho“.

“Drones pa’ la movie del terror del M, cheques con la firma de la pluma vienen. En Michoacán y GDL, Vallarta al v*rgazo, cuidando los terres. Bien le entiende, de Sour Patch se prende”. Fragmento de “Proyecto X”

Esa no es la única ocasión en la que Cano y Ballesteros han hecho referencia al capo del CJNG, pues en “Lou Lou” hicieron referencias similares a las presentadas en “Proyecto X“.

“Como si fuera Drake, me muevo en las blindadas; pero él no es el patrón, son cuatro letras, eso es obvio. Somos bélicos pa’l señor de la M, acá en GDL. Polvo rosita como debe, la firma activa junto con su plеbe”, cantaron.

En la canción “GTA“, Luis R. Conriquez y Jasiel Núñez también incluyeron referencias al capo. “Y a la orden del señor, el de la M. Con el jefe 1, 2 y 3 ando al millón y bien pendiеnte de su protección. Agradеcido por el puesto que se nos dio, Las Cuatro bien presentes en el chalecón”, se escucha.

Luis R. Conriquez también es responsable de múltiples referencias a “El Mencho“, como en “Martes 13“, donde escribió: “Le agradezco al compa M y a todo el team que he formado”.

Cabe destacar que Gabito Ballesteros, Luis R. Conriquez y Natanael Cano colaboraron en “Presidente”, donde se puede escuchar el fragmento:

“Y el p*nche Jacob es del padrino. Cinco millones al tiro, agua de calzón, mi L’Immensité y una güera prieta, pero de caché. Y un tusi, pero de tres leches. A la orden del Tres y también del M“.

Los corridos con IA tras la muerte del capo

A menos de 24 horas del operativo militar para abatir al “Mencho“, el canal de YouTube llamado Playlist Ritmo Viral compartió el corrido “Cayó el Mencho“, hecho con inteligencia artificial.

“En la sierra retumbó la noticia del momento. Helicópteros bajaban rompiendo el firmamento. Domingo de operativo, despliegue en acción; Jalisco quedó en silencio cuando habló la nación. No fue rumor de cantina ni invento digital, fue un golpe que estremeció el tablero nacional. ¡Cayó el Mencho!, gritó fuerte el noticiero”. Fragmento de “Cayó el Mencho”

Se trata de una canción inspirada en los hechos ocurridos en Guadalajara, Jalisco, “tras el operativo donde fue abatido uno de los líderes criminales más buscados del país”, según se lee en la descripción del video de YouTube.

La intención de este corrido es narrar el operativo militar, la tensión en Guadalajara, los bloqueos y la quema de vehículos, las reacciones de los cárteles, el impacto en la población civil, así como el llamado a la justicia y el orden.

A diferencia de los corridos en honor a Nemesio Oseguera Cervantes, el nuevo tema no se coloca a favor del narcotráfico. “Que no sea solo un nombre menos en el poder, que sea el inicio de un México en pie“, se oye en la canción.

Expertos se manifiestan frente a este tipo de narcocorridos

Sandra Oceja Limón, académica adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, señaló en 2023 que los narcocorridos son parte de la narcocultura y escucharlos tiene consecuencias.

“Se consumen como productos culturales y se distribuyen y legitiman a través de las instituciones sociales, formales e informales, que nos rigen, norman y establecen los roles o valores, además de que aseguran la continuidad del orden social. Los narcocorridos, en pocas palabras, son manifestaciones de la cultura en que vivimos”. Sandra Oceja Limón, UNAM

Desde su perspectiva, los grupos poderosos pueden invertir todos los recursos posibles por controlar, a la vez que determinan ciertas corrientes para ordenar esos significados que jerarquizan, excluyen, criminalizan o no a través de la música.

El Hemispheric Institute of Performance and Politics también reconoce el potencial que tienen los narcocorridos de reforzar ideologías y hacer apología del narcotráfico.

“La existencia de elementos emanados del narcotráfico, instaurados en la narcocultura y observables en los narcocorridos, son capaces de producir sentido, y cada vez son más codificables entre sectores de la población que los escucha, pues son capaces de crear imaginarios, reforzar ideologías y servir de reflejo y espejo de todo los que representa el mundo narco”. Hemispheric Institute of Performance and Politics

Según su perspectiva, los corridos y narcocorridos hacen apología tanto a los personajes aliados al narcotráfico y del delito, como a la droga misma.

Por otro lado, el sociólogo Luis Astorga, investigador de la UNAM, expone en su ensayo “Corridos de traficantes y censura” cómo este género musical ha sido blanco de “campañas moralistas, legislativas y mediáticas”, así como de intentos sistemáticos de censura política.

El autor cuestiona la lógica que atribuye a los narcocorridos una supuesta capacidad de corromper a la sociedad. “¿Habría que transmitir sólo canciones sobre santos?”, se pregunta con ironía. A su juicio, la censura revela una moral selectiva, que no aplica el mismo rigor a películas, series o libros con contenidos similares.

