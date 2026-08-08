Fatih Akin estrena “Expulsado del Paraíso”, una historia de posguerra

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El director alemán Fatih Akin llega a las salas de cine con “Expulsado del Paraíso”, una película que aborda la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y los cambios que vivió Alemania durante la posguerra. Para hablar de ello, esta noche en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, hizo un recorrido por la filmografía del cineasta.

La nueva producción permite acercarse al trabajo de uno de los directores más reconocidos del cine alemán contemporáneo, cuya filmografía se ha caracterizado por explorar temas como la identidad, la migración, la violencia y las dificultades de las comunidades de origen turco en Alemania.

Fatih Akin y su cine sobre identidad y migración

Nacido en Hamburgo, Fatih Akin es hijo de una familia de origen turco y ha construido buena parte de su obra alrededor de la convivencia entre las culturas alemana y turca.

Su primer largometraje, “Rápido y sin dolor”, presentó la historia de jóvenes que viven entre la violencia, las drogas y la falta de oportunidades en Hamburgo.

El reconocimiento internacional llegó con “Contra la pared”, cinta que ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín y que cuenta la historia de dos personas que atraviesan momentos de desesperación y encuentran una nueva oportunidad al conocerse.

Posteriormente, Akin dirigió “Al otro lado”, película por la que obtuvo el premio al mejor guion en el Festival de Cannes. La historia conecta a personajes que cruzan entre Alemania y Turquía y enfrentan pérdidas, persecuciones y conflictos familiares.

De “Contra la pared” a “En la penumbra”

La filmografía de Akin también incluye títulos como “Sal y pimienta” y “En la penumbra”. Esta última cinta le valió a Diane Kruger el premio a mejor actriz en Cannes. La película sigue a una mujer que busca vengarse después de que un atentado terrorista destruye a su familia.

De acuerdo con Valdés Peña, con “Expulsado del Paraíso”, el director aborda por primera vez de manera directa el periodo de la Segunda Guerra Mundial. La película presenta a un adolescente cuya madre mantiene una postura cercana al nazismo mientras la guerra llega a su fin. A través de su experiencia, la historia muestra el paso de la niñez a la adolescencia y las dificultades de la Alemania de la posguerra.

“Expulsado del Paraíso”, la nueva película de Fatih Akin

La cinta se desarrolla en una isla del Mar del Norte y utiliza la historia personal de su joven protagonista para mostrar los cambios que enfrentó Alemania después del conflicto bélico.

De esta manera, Fatih Akin vuelve a explorar temas relacionados con identidad, cultura y transformación social, ahora desde el contexto de la posguerra alemana.

“Expulsado del Paraíso” puede ser una opción para quienes buscan conocer una nueva etapa de la filmografía del director alemán. Así, José Antonio Valdés Peña recomendó ampliamente verla.

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