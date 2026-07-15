Nuevo tráiler de “Godzilla Minus Zero”; ¿qué sabemos de la secuela de la cinta ganadora del Oscar?

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El “Rey de los monstruos” regresa. Foto: Corazón films

“Godzilla Minus Zero” lanzó un nuevo tráiler que revela detalles de la esperada secuela de “Godzilla Minus One”, la película japonesa que ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales.

La nueva entrega volverá a ser dirigida por Takashi Yamazaki, retomará a varios de los protagonistas originales y llevará nuevamente al “Rey de los Monstruos” a enfrentar una amenaza en el Japón de la posguerra.

¿De qué tratará Godzilla Minus Zero?

Aunque el avance dura apenas unos 30 segundos ,deja ver a Godzilla en medio de una intensa tormenta antes de lanzar su característico rugido, anticipando una nueva batalla que volverá a poner en riesgo a Japón.

La historia estará ambientada en 1949, dos años después de los acontecimientos de “Godzilla Minus One”, en ese momento, Japón comienza a recuperarse de la devastación provocada por el monstruo.

Sin embargo, la tranquilidad será breve; pues un nuevo hecho obligará a Koichi Shikishima y al resto de los sobrevivientes a enfrentarse al gigantesco kaiju.

Cabe destacar que el adelanto no revela quién será la nueva amenaza, pero sí confirma que la película mantendrá el tono dramático y el apartado visual que distinguieron a “Godzilla Minus One”.

¿Quiénes regresan al elenco para”Godzilla Minus Zero”?

La secuela mantendrá a gran parte del reparto de la película anterior:

Ryunosuke Kamiki como Kōichi Shikishima

Minami Hamabe como Noriko Ōishi

Mio Tanaka como capitán Tatsuo Hotta

Yuki Yamada como Shirō Mizushima

Sakura Andō como Sumiko Ōta

Hidetaka Yoshioka como Kenji Noda

Kuranosuke Sasaki como Seiji Akitsu

Además, se incorporan Min Tanaka, quien interpretará al biólogo Kanji Murakami, así como Michael Arias y Sae Nagatani.

¿Cuándo se estrena?

Hasta el momento, Godzilla Minus Zero tiene previsto estrenarse en los cines de México el próximo 5 de noviembre.

La nueva entrega llega con altas expectativas después del éxito de “Godzilla Minus One”, estrenada en 2023. La película recaudó 116 millones de dólares a nivel mundial, obtuvo 7.65 mil millones de yenes en Japón y se convirtió en la primera producción en un idioma distinto al inglés en ganar el Oscar a Mejores Efectos Visuales.

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