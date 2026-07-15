Conoce la vida de Elsa Aguirre, la diva del Cine de Oro Mexicano, en “Historia Viva” de Claro video

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Elsa Aguirre, actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano, murió a los 95 años en Cuernavaca, Morelos, conoce más de ella en “Historia Viva”, el documental biográfico disponible en Claro video, donde es la propia actriz narra los momentos más importantes de su vida y su carrera.

El episodio forma parte de la serie documental “Historia Viva”, una producción original estrenada en 2019 que reúne los testimonios de figuras que marcaron la historia de México en ámbitos como el espectáculo, la ciencia, la música y el deporte.

Cada capítulo permite que sus protagonistas cuenten, en primera persona, los éxitos, fracasos y anécdotas que los convirtieron en leyenda.

¿De qué trata el documental de Elsa Aguirre?

Con una duración de aproximadamente 33 minutos, el documental recorre la vida de Elsa Aguirre desde su infancia en una antigua casona de Mixcoac hasta convertirse en uno de los rostros más emblemáticos del Cine de Oro Mexicano.

La actriz recuerda sus primeros años, sus inicios en la actuación, los romances que marcaron su vida y las experiencias que vivió al compartir créditos con leyendas como Pedro Infante y Jorge Negrete, además de reflexionar sobre la fama, el paso del tiempo y la manera en que construyó una de las trayectorias más importantes del cine nacional.

Más que una biografía tradicional, el episodio ofrece un relato íntimo contado por la propia Elsa Aguirre, acompañado por imágenes de archivo que permiten conocer a la mujer detrás de la estrella.

¿Quién fue Elsa Aguirre?

Nacida en Chihuahua el 25 de septiembre de 1930, Elsa Aguirre comenzó su carrera cinematográfica a mediados de la década de los 40, convirtiéndose rápidamente en una de las actrices más reconocidas por su talento y belleza.

A lo largo de más de cinco décadas participó en películas que hoy forman parte de la historia del cine mexicano, entre ellas:

La mujer que yo amé

Ojos de juventud

Cuidado con el amor

Vainilla, bronce y morir

Cantando nace el amor

Durante su carrera trabajó junto a figuras como Pedro Infante, Agustín Lara, Jorge Negrete, Joaquín Pardavé e Ignacio López Tarso, consolidándose como uno de los grandes íconos de la pantalla nacional.

Además del cine, también incursionó con éxito en la televisión con producciones como “Lo blanco y lo negro”, “Acapulco, cuerpo y alma”, “Mujeres engañadas” y “Lo que es el amor”.

Un legado que quedó registrado para siempre

Años antes de su fallecimiento, Elsa Aguirre compartió en distintas entrevistas que consideraba haber tenido una vida plena, llena de experiencias que la ayudaron a conocerse a sí misma y a valorar cada etapa de su existencia.

Esa visión queda reflejada en “Historia Viva”, donde habla con serenidad sobre su infancia, su familia, el éxito, el amor y el legado que deseaba dejar a las futuras generaciones.

Tras su fallecimiento en Cuernavaca, Morelos, el documental cobra un significado especial, pues permite escuchar directamente la voz de una de las últimas grandes estrellas del Cine de Oro Mexicano, quien relata su propia historia con la calidez y elegancia que la caracterizaron.

¿Qué es “Historia Viva”?

“Historia Viva” es una serie documental de Claro video estrenada en 2019 que reúne los testimonios de personajes que marcaron la historia reciente de México.

Entre sus protagonistas también aparecen Silvia Pinal, María Victoria, Armando Manzanero, Mario Molina, Antonio “Tota” Carbajal, José Sarukhán y Miguel León-Portilla, entre otros.

Cada episodio ofrece un recorrido íntimo por la vida de estos personajes a través de sus propios recuerdos y experiencias.

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