Padre de Christian Nodal niega conflicto legal; aclara cuál es su relación con Cazzu y Ángela Aguilar

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Christian Nodal con Ángela y Pepe Aguilar Foto: Getty

Jaime González negó que exista un conflicto con Christian Nodal por los derechos de su nombre artístico y aseguró que nunca se ha quedado con dinero del cantante

“Tenemos un contrato, pero mis abogados… yo no puedo hablar, mis abogados se encargan de ello. De dinero, yo siempre le he pagado desde que lo hice de cero”, mencionó el hombre en un encuentro con los medios, donde también habló de la relación que lleva con Cazzu expareja de Nodal, así como su actual esposa Ángela Aguilar.

😳⚖️ Padre de Nodal aclara los rumores de distanciamiento y habla sobre los derechos de su nombre 👀🔥#DespiertaAmerica de lunes a viernes a las 7a/6c por @univision 📺 pic.twitter.com/PaCFP7sSuN — Despierta América (@despiertamerica) July 14, 2026

Padre de Christian Nodal aclara su relación

Jaime González, quien es el padre de Christian Nodal y fundador de la disquera JG Music, confirmó que nunca ha sido un problema el tema de los derechos de imagen, cómo se había rumorado en medios, y que el cantante siempre ha sabido esta situación.

“Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque soy el inversionista y soy el creador de la carrera, y Christian siempre lo ha sabido. El derecho a las canciones yo no soy autor; si las compusiera yo, pues sí”. Jaime González

También confirmó que se encuentra en pláticas con su hijo para poder ceder los derechos, aunque no brindó más detalles sobre esta situación.

Cabe señalar, que Nodal hace unos meses intentó registrar el nombre de “El Forajido”, el cual ya contaba con un registro por parte de una agrupación musical, cuyos integrantes no permitieron su uso, asegurando que solo defendían su derecho.

También se le cuestionó sobre el tema del dinero, asegurando que él nunca se ha quedado con dinero de su hijo. Además, afirmó que el distanciamiento entre ambos se debe a que Nodal ya no tiene la necesidad de que lo cuide como al inicio de su carrera.

“Yo tengo más proyectos y ya no estoy tan cerca como estábamos al principio. Él está más maduro, no ocupa que lo esté cuidando como cuando estaba más pequeño”. Jaime González

¿Cuál es la relación entre el papá de Nodal con Ángela Aguilar y Cazzu?

También se le cuestionó sobre su relación con la esposa de Nodal, la cantante Ángela Aguilar, donde aseguró que no es verdad el rumor que menciona que no aprobaba que ella subiera al escenario con su hijo.

Asimismo, aprovechó para negar la supuesta separación entre ambos: “Yo nunca me he enterado de eso. No puedo asegurarlo porque no vivo con ellos. Es terrible, a mí no me gusta cómo se está manejando ese rollo negativo”, mencionó.

Sobre Cazzu y su hija Inti, puntualizó que tiene una buena relación y que no ha visto a su nieta, pero que planea hacerlo para su cumpleaños.

“Desgraciadamente no la he visto, me muero por verla. Pensamos verla pronto ya. Yo amo a mis nietos, con todos tengo buena relación”, puntualizó.

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