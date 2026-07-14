¿Quién es Yahir, séptimo habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

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Yahir formó parte de los primeros realitys shows. Foto: Cuartoscuro

La Casa de los Famosos México (LCDLF) 2026 continúa revelando a las celebridades que formarán parte de su nueva temporada. Luego de confirmar a Cynthia Klitbo como la sexta participante, la producción sorprendió al anunciar que Yahir se convierte en el séptimo habitante del reality.

Con esta incorporación, el programa suma a una de las figuras más reconocidas de la música y la televisión mexicana, quien dejará por un momento los escenarios para mostrar una faceta distinta dentro de la casa más famosa del país.

¿Quién es Yahir nuevo habitante de La Casa de Los Famosos?

Yahir Othón Parra nació el 21 de marzo de 1979 en Hermosillo, Sonora, saltó a la fama en 2002 tras participar en la primera generación de “La Academia”, un show de talento musical, donde se ganó el cariño del público gracias a su talento y carisma.

Tras esa experiencia, construyó una carrera como cantante y se consolidó como una de las voces del pop mexicano. A lo largo de más de dos décadas ha lanzado discos como “Otra Historia de Amor“, “No Te Apartes de Mí” y “Recuerdos”.

Además de su carrera como cantante, Yahir ha participado en diversas telenovelas y proyectos de televisión, además de abrirse paso en el teatro musical.

El sonorense ha protagonizado montajes como “Jesucristo Superestrella” y “Mentiras, el musical“, donde mostró otra faceta artística. Más recientemente, participó en la segunda temporada de Juego de Voces.

Actualmente mantiene una relación con Cristina Lliteras, con quien tiene un hijo llamado Ian, de 10 años. Además, es padre de Tristán, de 27 años, hijo de una relación anterior.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Con su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026, Yahir se enfrentará según internautas a un programa con “verdadero talento y famosos”, pues hasta ahora, los habitantes confirmados para la nueva temporada son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Con siete famosos ya revelados, la expectativa crece entre los seguidores del reality, quienes esperan conocer en los próximos días a los participantes que completarán el elenco de la nueva temporada.

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