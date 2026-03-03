Show de Bad Bunny del Super Bowl 2026 es el más visto con 4.157 millones de reproducciones

GENERANDO AUDIO...

El impacto en internet lo coronó como el más visto. Foto: Reuters

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 del pasado 8 de febrero rompió récord y se convirtió en el show con más reproducciones en 24 horas, sumando 4 mil 157 millones de vistas globales, informó Roc Nation, una empresa que ayuda a la NFL a escoger los talentos que se presentarán en la final de cada año.

La presentación del cantante en el Levi Stadium, en California, donde se enfrentaron los Seattle Seahawks vs los New England Patriots, alcanzó 4 mil 157 millones de visualizaciones en plataformas digitales como YouTube, y transmisiones globales.

Los números que ha registrado el boricua superan incluso los del mismo partido que alcanzaron los 124 millones en promedio, entre NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sport Digital y NFL+, según informó Nielsen Big Data, dedicado a la medición de audiencias.

Estas cifras lo convierten en el cuarto espectáculo de medio tiempo con más televidentes conectados.

¿Cuáles con los shows de medio tiempo más vistos por televidentes en Estados Unidos?

Show de Kendrick Lamar (133.500.000) Michael Jackson (133.400.000) Usher (129.300.000)

Por su parte, Bad Bunny sumó hasta 128 millones de vistas en Estados Unidos, una cifra que aunque es menor que la de Lamar en televisión estadounidense, el impacto digital fue suficiente para convertir su actuación en un fenómeno global.

Está en su peack y va a seguir en su peack: Bad Bunny lidera listas musicales

Foto: Reuters

El éxito del show no solo se reflejó en audiencia; pues el álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS se mantuvo por quinta semana en el primer lugar del Billboard Global 200, luego de haber liderado previamente durante dos semanas entre enero y febrero de 2025.

Además, el cantante conservó la cima del Billboard Global Excl. U.S. por tercera semana consecutiva tras su presentación en el medio tiempo.

