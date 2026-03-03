Bruce Campbell, actor de “The Evil Dead”, revela que padece cáncer “tratable, no curable”

GENERANDO AUDIO...

Bruce Campbell, actor estadounidense reconocido por darle vida aAsh Williams en la trilogía de terror y fantasía “The Evil Dead”, así como en la serie “Ash vs Evil Dead”, entre otros proyectos, reveló que padece un tipo de cáncer “tratable, no curable”.

Fue la tarde de este lunes cuando el histrión compartió un mensaje en sus redes sociales en el que informó que, debido a la enfermedad y al tratamiento, deberá hacer cambios en sus actividades profesionales.

Su plan es recuperarse: ¿qué dijo Bruce Campbell?

Con una imagen en la que aparece caminando en el campo, con montañas de fondo, el actor destacó que se sorprendió al recibir el diagnóstico.

“Hola, amigos. En estos días, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama una ‘oportunidad’, así que vamos a decirlo así: estoy teniendo una de esas. También se le llama un tipo de cáncer que es ‘tratable’, no ‘curable’. Me disculpo si esto es una sorpresa; para mí también lo fue.” Bruce Campbell

Explicó que no dará más detalles sobre el tipo de cáncer que padece y señaló que, debido al tratamiento, algunas visitas a convenciones y parte de su trabajo pasarán a segundo plano, ya que su objetivo es recuperarse para salir de gira con su próxima película en otoño.

“Mi plan es recuperarme lo mejor posible durante el verano para poder salir de gira con mi nueva película ‘Ernie & Emma’ este otoño. Hay varias convenciones este verano que tendré que cancelar. Lo lamento mucho. Las necesidades del tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano.” Bruce Campbell

El actor también aclaró que no busca generar simpatía ni recibir consejos, y explicó que decidió hacer pública la información para adelantarse ante la posible circulación de datos falsos sobre su salud.

Finalmente, pidió a sus fans, a quienes reconoció como los mejores del mundo, que no se preocupen y destacó que cuenta con un gran apoyo. “Así que espero estar por aquí un buen tiempo”, resaltó en su mensaje.

De ícono del Cine de Serie B a figura de culto internacional

Bruce Lorne Campbell nació el 22 de junio de 1958 en Royal Oak, Míchigan, y desde muy joven comenzó a filmar cortometrajes en formato Super 8.

Posteriormente, empezó a filmar películas con su amigo que conoció en el instituto, el director Sam Raimi. De esa colaboración surgiría “The Evil Dead”, cinta que con el paso de los años se convirtió en obra de culto y dio origen a dos secuelas más, consolidando a Campbell como el inolvidable Ash Williams.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, el actor ha participado en películas como “Crimewave”, “Maniac Cop”, “Darkman”, “Bubba Ho-Tep” y “Cars 2”, además de realizar recordados cameos en la trilogía de Spider-Man dirigida por Raimi.

Su estilo, marcado por el humor físico y personajes excéntricos, lo convirtió en una de las figuras más representativas del Cine de Serie B y en favorito habitual de las convenciones de fans.

En televisión también ha dejado huella con series como “Hercules: The Legendary Journeys”, “Xena: la princesa guerrera”, “Burn Notice” y, por supuesto, “Ash vs Evil Dead”.

