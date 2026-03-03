Patricia Valenzuela, actriz que sobrevivió a explosión de gas, levanta la voz ante críticas por su apariencia

GENERANDO AUDIO...

Respondió con otro mensaje en Instagram. Foto: Captura @patri.valenzuela_

Patricia Valenzuela, la actriz que recientemente reveló cómo sobrevivió a una explosión de gas en su departamento a principios de enero, ahora enfrenta críticas por grabarse y mostrar su rostro mientras se recupera de las lesiones por las quemaduras que sufrió.

La artista compartió este martes 3 de marzo una nueva publicación en la que exhibe el comentario de un usuario que la cuestiona por las condiciones en las que aparece tras el accidente.

¿Qué dice el comentario en el que critican a Patricia Valenzuela?

En la captura difundida, el internauta no sólo criticó que mostrara su rostro lastimado en redes sociales, sino que aseguró que este tipo de acciones forman parte de un “ritual” que hacen algunas mujeres para lidiar con sus inseguridades.

Asimismo, señaló que Patricia había contado su historia como parte de un acto egoísta y narcisista.

“Entiendo que algunas mujeres hacen estos rituales para poder lidiar con sus inseguridades, esto de subirse a redes sociales en apariencias que normalmente no lo harían, pero, de verdad, ni siquiera entiendo tu necesidad, me imagino que simplemente llenar tu ego y tu narcisismo”, se lee en el comentario.

¿Cuál fue la respuesta de Patricia Valenzuela?

Tras mostrar el mensaje, la artista, quien en un inicio destacó que no iba a responder porque no le gusta “engancharse”, citó a Yannina Thomassiny, host del podcast “Sabiduría psicodélica”, con la frase: “no se le debe la belleza a nadie”.

“No te tienes que ver como alguna persona espera que te veas o como la sociedad espera que te veas para poder subir a tus redes tus fotos, tus videos. Creo que es un comentario bastante desatinado”

También destacó que así se verá en los siguientes meses pues se encuentra recuperándose de las quemaduras que sufrió.

“Creo que vivimos desafortunadamente en una sociedad que nos ha enseñado a odiarnos, porque pues más consumismo. Entre más inconformes estemos con nuestro aspecto, pues hay alguien que se va a beneficiar de eso. Por eso que decidí hacer este video, para recordarte que eres perfecto tal y como eres. No le debes a nadie una imagen, ni no le debes a nadie llenar sus expectativas”. Patricia Valenzuela

Tras responder públicamente a la crítica, varias usuarias de Instagram aplaudieron sus comentarios y reiteraron su apoyo a la actriz que, tras sobrevivir a la explosión de gas, continúa con su recuperación.

¿Qué se sabe del accidente?

En días recientes, Patricia Valenzuela compartió la dura recuperación que ha vivido tras sobrevivir a una explosión por fuga de gas en su departamento a finales de enero.

En las imágenes que difundió la joven de Guadalajara mostró las lesiones que sufrió debido al fuego.

Fue el pasado 27 de enero cuando compartió las quemaduras de primero y segundo grado que sufrió en rostro, cuello, manos y piernas tras el estallido.

La artista confesó que en ese momento pensó que iba a morir. “Hoy me miro al espejo y no me reconozco”.

Posteriormente, el 26 de febrero, Patricia publicó un segundo video en el que se aprecia con notable mejoría física y confesó que decidió cambiarse de domicilio tras lo sucedido.

“Esta vez elegí mi paz encima de mi comodidad”, expresó en su mensaje, donde también agradeció el apoyo recibido.

