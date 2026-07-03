Liam Gallagher responde tras polémica con México y cambia su pronóstico para el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Liam Gallagher cambió su pronóstico. Foto: Shutterstock

Liam Gallagher volvió a pronunciarse sobre el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026, luego de la controversia que generó al asegurar que la selección inglesa derrotaría al Tricolor por un contundente 5-0.

Tras recibir numerosas reacciones de aficionados mexicanos e incluso una respuesta de Fher, vocalista de Maná, el cantante de Oasis aseguró que no entiende por qué sus comentarios fueron tomados como una muestra de mala actitud.

A través de su cuenta de X, el músico británico compartió un mensaje en el que destacó el cariño que ha recibido del público mexicano durante sus visitas al país.

Everytime I’ve been to Mexico everyone’s been lovely I don’t get all this bad attitude nonsense it’ll be fine — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

“Cada vez que he ido a México, la gente ha sido encantadora. No entiendo toda esta tontería de la mala actitud. Todo estará bien”, escribió Liam Gallagher. Liam Gallagher, vocalista de Oasis

Liam Gallagher modifica su pronóstico para el México vs Inglaterra

Aunque intentó bajar la tensión tras la polémica, el exintegrante de Oasis mantuvo su confianza en la selección inglesa. En la sección de comentarios de la misma publicación, un usuario volvió a preguntarle cuál sería su pronóstico para el encuentro entre México e Inglaterra.

It’ll be tough but we’ll have em 3-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

Lejos de repetir el marcador de 5-0 que había publicado anteriormente, Gallagher respondió con una predicción menos amplia, aunque siguió apostando por una victoria inglesa.

“Será difícil, pero les ganaremos 3-0”, contestó el cantante. Liam Gallagher, vocalista de Oasis

¿Qué había dicho Liam Gallagher sobre México?

Liam how do you feel about England being crushed at the azteca — raquel ♱ (@angelchilddemo) July 1, 2026

Días antes, Liam Gallagher había provocado una ola de comentarios al publicar que Inglaterra vencería 5-0 a México en los octavos de final del Mundial 2026.

El comentario generó reacciones entre los aficionados mexicanos y también motivó una respuesta de Fher de Maná, quien le pidió “calmarse” y esperar el resultado del encuentro.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.