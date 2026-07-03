¿Taylor Swift y Travis Kelce ya se casaron? Esto es lo que reportan

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Algunos medios señalan que la boda es este viernes. Foto: AFP /Archivo

Taylor Swift y Travis Kelce se habrían casado, informó este jueves la sección Page Six del New York Post, que citó fuentes anónimas.

La información surgió mientras avanzan los preparativos para una celebración que se realizará en el interior del Madison Square Garden.

¿Qué se sabe de la supuesta boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja intercambió votos frente a un “pequeño grupo de seres queridos”. Sin embargo, el medio no precisó cuándo ni dónde se llevó a cabo la ceremonia, aunque destacó que el avión privado de Swift pasó recientemente un tiempo en Nashville.

También citó a una fuente de la industria musical, quien aseguró que dicha ciudad “está revolucionada” porque la pareja “ya se casó legalmente”.

Sin embargo, el mismo reporte añade que, aunque las licencias de matrimonio en el estado de Nueva York son confidenciales, fuentes de la Oficina del secretario Municipal de Manhattan afirmaron que no existían indicios recientes de una licencia de matrimonio a nombre de Taylor Swift. “Lo sabríamos”, señalaron.

Por otro lado, la publicista de la cantante no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Preparativos en el Madison Square Garden

La noticia de su presunto matrimonio se conoció mientras trabajadores se apresuraban a preparar el Madison Square Garden para lo que se espera sea una lujosa celebración para las dos estrellas.

Este jueves se pudo ver una fuerte presencia policial en el recinto, donde durante todo el día se observó la llegada de varias camionetas SUV. Según TMZ Taylor Swift habría arribado al Garden en una de ellas, este jueves, pues hoy se celebrará el ensayo de la boda. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho nada oficial.

Asimismo, desde la mañana y durante la tarde, varios camiones fueron descargados con montacargas cerca de los muelles ubicados sobre la calle 33.

¿Quiénes son los invitados de Taylor Swift con Travis Kelce?

El secretismo en torno a la boda de la pareja es mucho e incluso no se sabe con certeza quiénes estarán presentes en la ceremonia o el evento de este viernes. No obstante, medios como Variety señalan la presencia de Bob Iger, exdirector ejecutivo; David Greenbaum, director de las películas de acción real de Disney; y Dana Walden, presidenta y directora creativa de Disney.

Asimismo, se mencionan nombres como Adam Aron, CEO de AMC Theatres; Miranda Lambert, Kane Brown, Little Big Town, Kelsea Ballerini, Maren Morris, además de que se prevé la presencia de varios jugadores de los Kansas City Chiefs.

También, TMZ reportó que Donna Kelce, madre de Travis, aterrizó en Nueva York durante la mañana de este 2 de julio. Asimismo, George Kittle, amigo de Travis, y Sabrina Carpenter, amiga de Taylor, fueron vistos en la ciudad.

¿Qué se sabe del evento del viernes?

Algunos reportes señalan que incluso los invitados no cuentan con mucha información, pues, según Variety, algunos solo recibieron la indicación de llegar a Nueva York la mañana del 3 de julio y ahí recibieron más información.

Por su parte, algunos reportes aseguran que en el lugar se encuentra un escenario, por lo que la presencia de un acto en vivo para la boda podría ser un hecho. Incluso, se habla de Paul McCartney como el posible artista.

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