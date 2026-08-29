Seis películas clave que definen la carrera del director Tim Burton

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Tim Burton cumplió 68 años y su trayectoria en el cine es una oportunidad para recordar algunas de las películas que marcaron su particular estilo, caracterizado por historias oscuras, personajes marginados y una estética gótica.

Para habla de ello, esta noche en Noticias el Claro, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña seleccionó seis títulos para recorrer distintas etapas de la carrera del director estadounidense, desde sus primeros éxitos hasta una de sus obras musicales más reconocidas.

Tim Burton y las películas que marcaron su carrera

Beetlejuice, el superfantasma

Estrenada en 1988, Beetlejuice fue una de las primeras películas que permitió al público conocer el estilo de Burton. La historia sigue a una pareja que muere en un accidente y descubre que su antigua casa ha sido ocupada por nuevos habitantes. Para intentar expulsarlos, recurren a Beetlejuice, un peculiar bioexorcista interpretado por Michael Keaton.

Batman

Un año después llegó Batman, protagonizada por Michael Keaton y Jack Nicholson. La cinta llevó al hombre murciélago al universo visual de Burton y presentó personajes marcados por sus traumas.

El crítico destacó la interpretación de Nicholson como el Joker, que se convirtió en uno de los elementos más recordados de la película.

El joven Manos de Tijera

En 1990, Burton estrenó El joven Manos de Tijera, considerada por Valdés Peña como una de sus obras maestras. Johnny Depp interpretó a Edward, un joven incompleto que enfrenta el rechazo de una sociedad que no acepta lo diferente.

La película también marcó el inicio de una de las colaboraciones más importantes entre Burton y Depp.

Ed Wood

En Ed Wood, Burton contó la historia del cineasta considerado uno de los peores directores de la historia. Depp interpretó al personaje que, pese a las críticas, mantuvo su confianza en sus propios sueños.

El cadáver de la novia

La cinta de animación de 2005 permitió a Burton explorar nuevamente la técnica de stop motion, con una historia gótica sobre amor, muerte y una novia asesinada.

Sweeney Todd

El recorrido termina con Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet, adaptación del musical de Stephen Sondheim. Depp interpretó a un hombre que busca venganza en la Inglaterra victoriana.

Estas seis películas forman parte de la trayectoria de un director cuya estética y personajes se convirtieron en una referencia del cine contemporáneo, de acuerdo con Valdés Peña.

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