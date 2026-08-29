A 10 años de la muerte de Juan Gabriel, así lo recuerdan con misas y música en su honor

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Homenajes, música y misas para Juan Gabriel. Foto: Cuartoscuro | Getty Images

Juan Gabriel, cantautor mexicano, sigue siendo recordado por los mexicanos a pesar de haber muerto hace una década. Este 28 de septiembre se realizaron misas en su honor.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se reunieron familiares, fans y seguidores del cantante para celebrar una misa en el Santuario de San Lorenzo.

En el lugar se encontraba su hijo, Juan Gabriel Aguilera, quien presenció la ceremonia religiosa.

En el lugar se podía ver a fans con playeras con la imagen del llamado Divo de Juárez y algunos que llevaban flores al recinto eclesiástico.

Durante la ceremonia, un mariachi y músicos tocaron sus melodías, que fueron coreadas por algunos de los presentes.

Más eventos en honor a Juanga

Este evento se realiza año con año en la entidad para recordar a Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel.

Asimismo, se realizó “Juárez Juangabrielísimo 2026” y la programación de este año presentó el show “Triunfaré Legado SEMJASE”, que se realizó al exterior del Museo Juan Gabriel a las 19:00 horas.

También se contempló la Serenata “Amor Eterno”, del Mariachi del Divo Alma de Juárez, que inició a partir las 20:00 horas, así como un espectáculo de mapping programado al terminar, denominado “Dime Cuando Tú”.

Celebran a Juan Gabriel en Garibaldi

Comienza la misa en Garibaldi en honor a #JuanGabriel a 10 años de su fallecimiento pic.twitter.com/Ro5On6OodT — Areli Lorenzana (@areli_lorenzana) August 28, 2026

Por su parte, en la Ciudad de México, al pie de su estatua en la Plaza Garibaldi, se realizó otra misa en memoria de Juan Gabriel.

Incluso, el sacerdote encargado entonó algunas de las canciones clásicas del juarense, como “Buenos días, señor sol”.

A partir de las primeras horas de la mañana, llegaron seguidores, fans e imitadores a la plaza, como lo han hecho año con año.

Incluyendo a un grupo de mujeres conocido como “las viudas de Juan Gabriel” y que acuden cada aniversario para honrar al cantante con playeras, imágenes, fotografías y mantas en su honor.

Entre mariachis, imitadores y grupos de seguidores de Juan Gabriel se reunieron para cantarle una vez más, compartir recuerdos y ofrecerle una misa, en una jornada que mezcló nostalgia, devoción y fiesta popular#JLMNoticias #Aguascalientes #Ags



pic.twitter.com/JwJMWCBAJH — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 28, 2026

Posteriormente, se reunieron grupos de artistas para cantar sus canciones con el público asistente en el corredor con estatuas de compositores y cantantes.

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