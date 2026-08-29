Lila Downs se presentará gratis en Ecatepec: fecha, hora y cómo llegar desde CDMX

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Lila Downs lleva su gira “Cambias mi mundo” a Ecatepec. Foto: Cuartoscuro

Lila Downs dará un concierto en la Explanada Municipal de Ecatepec el próximo 15 de septiembre, así lo informaron autoridades de la localidad a través de sus redes sociales oficiales.

La cantante mexicana y ganadora del Grammy llevará su gira “Cambias mi Mundo” a dicho municipio del Estado de México para celebrar el Grito de Independencia.

En el cartel se menciona que el show de la cantante originaria de Oaxaca será la presentación principal del evento, y que comenzará a las 23:00 horas.

El festival, por su parte, iniciará desde las 17:00 horas, teniendo la participación de exponentes como:

17:00 hrs: 3 Raíces

18:00 hrs: Subverción Norteña

19:00 hrs: Mariachi Femenil Amazonas

21:00 hrs: La Gozadera Orquesta

22:00 hrs: Calle 4

El álbum, que da nombre a la gira, fue lanzado al público este 2026 y en él podemos encontrar colaboraciones con otros artistas como Alex Cuba, Leonel García e incluso, la rapera mexicana, Snow Tha Product.

A pesar de esto, la artista no ha confirmado que vaya a contar con algún invitado durante este show que celebra las fiestas patrias.

¿Cómo llegar desde la Ciudad de México?

Si deseas asistir a este evento que celebra el 216º aniversario de la Independencia de México, podrás hacerlo a través del Sistema de Transporte Colectivo Metro,utilizando la Línea B para llegar a las estaciones Olímpica, Plaza Aragón y Ecatepec.

En los paraderos de dichas estaciones podrás encontrar combis que te llevarán directo a la explanada.

Otra opción es utilizar el Mexibús, pues la estación más cercana es San Cristóbal de la Línea 2 de dicho sistema de transporte del estado, por lo que tendrás que viajar a Ciudad Azteca y transbordar en Las Américas.

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