Céline Dion ya está en París para su esperado regreso a los escenarios

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Agradeció el apoyo de sus seguidores. Foto: AFP

Céline Dion llegó a París este viernes, alrededor de dos semanas antes de los conciertos que marcan su regreso a los escenarios tras años de ausencia.

Como informó AFP, la cantante canadiense se dirigió al Royal Monceau, un hotel de lujo cerca de los Campos Elíseos, donde una multitud la esperaba al grito de “¡Céline, te queremos!”.

“Siempre me he sentido apoyada desde el primer día y es una historia que continúa”, declaró a BFMTV en referencia al fuerte vínculo que la une a Francia desde el inicio de su carrera, en los años 80.

“Es verdad que es mi segundo hogar, agradezco que estén aquí, muchas gracias”, dijo con gafas de sol negras y gabardina.

La artista de 58 años anunció en marzo que dará 16 conciertos en París, en septiembre y octubre, tras más de seis años alejada del público por problemas de salud.

Asimismo, en mayo, están previstas otras 10 fechas.

Desde 2022, la artista lucha contra el síndrome de la persona rígida, enfermedad neurológica incurable que conlleva rigidez muscular y dolorosos espasmos.

Pese a sus dificultades, la cantante sorprendió al mundo con su actuación durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en julio de 2024 donde, desde la Torre Eiffel, interpretó el “Himno al amor” de Édith Piaf.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

De acuerdo con el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales (NCATS, por sus siglas en inglés), se cree que el “síndrome de la persona rígida” es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune ataca su propio sistema nervioso central y se asocia con otras enfermedades como la diabetes, tiroiditis, vitíligo y la anemia perniciosa.

Las personas con esta enfermedad pueden sufrir los espasmos musculares, debido a que se producen por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto.

Las personas con el síndrome también pueden asumir posturas anormales. La enfermedad afecta más a las mujeres que a los hombres.

El NCATS detalla que el síndrome de la persona rígida se caracteriza por episodios de rigidez muscular en el tronco y los miembros. La mayoría de las veces los síntomas comienzan entre los 30 y 60 años. Entre los síntomas están:

Posturas anormales tales como encorvarse sobre sí mismo

Episodios de rigidez muscular

Espasmos provocados por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto

Caídas debido a los espasmos y la rigidez muscular al caminar o ponerse de pie

Parálisis cerebral

Epilepsia

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