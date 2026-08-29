Joo Dong-geun, creador del webtoon “Estamos muertos”, llegará a México para AniMole 4

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Los zombies reviven y llegan a México. Foto: AniMole

Joo Dong-geun, escritor e ilustrador surcoreano y creador del webtoon que inspiró la serie “Estamos muertos” (“All of Us Are Dead”) de Netflix, llegará a México para formar parte de AniMole 4, convención dedicada a la cultura asiática que este año busca ampliar el talento coreano en su cartelera.

La historia sigue a los estudiantes de la preparatoria Hyosan después de que un virus zombi convierte a buena parte del alumnado en muertos vivientes, mientras los sobrevivientes quedan atrapados dentro del plantel.

¿Cuándo estará Joo Dong-geun en AniMole 4?

Aunque AniMole se festeja el 12 y 13 de septiembre, Joo Dong-geun estará en World Trade Center, recinto de la convención. únicamente el domingo 13 de septiembre.

Su participación contempla una sesión de autógrafos, cuyo horario todavía está por definirse; la firma tendrá un costo de 500 pesos por persona, más cargos por servicio, y se cobrará de manera independiente al boleto de entrada.

Cabe destacar que, debido a que la edición impresa del webtoon en México está a cargo de Panini, los asistentes podrán llevar sus ejemplares para intentar conseguir la firma del propio creador.

Joo Dong-geun, el creador detrás de “Estamos muertos”

Antes de que los zombis tomaran Netflix, Joo Dong-geun ya había construido este apocalipsis desde el webtoon “Now at Our School”, también conocido como “Estamos muertos”.

La obra se publicó originalmente en Naver Webtoon entre mayo de 2009 y noviembre de 2011, con un total de 130 capítulos. La historia dio el salto a la pantalla en enero de 2022, cuando Netflix estrenó una versión live action del webtoon, adaptación que llevó el caos zombi de la preparatoria Hyosan a una audiencia internacional.

La serie acumuló más de 560 millones de horas vistas durante sus primeras semanas y alcanzó el número uno global de Netflix. El éxito incluso provocó un aumento en las visitas al webtoon original después del estreno.

La franquicia tampoco se quedó congelada después de aquella primera temporada. De acuerdo con el comunicado, una segunda temporada de estos zombies se encuentra en producción desde julio de 2025, aunque todavía no existe una fecha oficial confirmada de estreno.

Joo Dong-geun se especializa en terror, suspenso y misterio con un estilo realista. Después de “Now at Our School”, también publicó “Space Series” en 2015 y “Ghost Path” en 2016.

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