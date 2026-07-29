Galilea Montijo rompe el silencio sobre su rostro: “Me están tratando como si tuviera una parálisis” 

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Galilea Montijo en “La Casa de los Famosos”. Foto: Getty Images

Galilea Montijo desató una ola de comentarios en redes sociales tras aparecer como conductora de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”, debido a los presuntos cambios que algunos usuarios notaron en su rostro.

Ahora, la presentadora aclaró que su apariencia no responde únicamente a un procedimiento estético y adelantó que, junto a su doctora, explicará lo que realmente ocurrió.

“Voy a hacer un podcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió y va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron”, comentó.

Gali nos abre su corazón acerca de las redes sociales. pic.twitter.com/BsbfN6Lwbb — Programa Hoy (@programa_hoy) July 29, 2026

Durante una conversación en el programa Hoy, Montijo explicó que actualmente recibe tratamiento debido a una afectación en un nervio facial, situación que incluso es atendida como si se tratara de una parálisis.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo?

Desde el estreno de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México” el domingo pasado, algunos usuarios señalaron que la conductora presentaba dificultades para hablar y que una parte de su labio inferior lucía diferente, lo que dio pie a rumores sobre un supuesto nuevo procedimiento estético.

Distintas publicaciones señalaron que el movimiento de su boca se veía distinto durante la transmisión del reality “como si se fuera del lado”, particularmente al hablar y gesticular, lo que provocó toda clase de comentarios.

Ya notaron que @GalileaMontijo habla con la boca chueca en la @LaCasaFamososMx ?? pic.twitter.com/WsXP2Va7Mg — rpayanv (@ROBERTOPAYAN6) July 27, 2026

La presentadora adelantó que próximamente dará más detalles sobre lo ocurrido y cómo se originó esta afectación, aunque por ahora prefirió no profundizar en el tema.

Galilea también lamentó que muchas personas opinen sobre su apariencia sin conocer el contexto médico detrás de la situación.

“La gente habla sin conocimiento. Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítico de mi cara como si durmieran conmigo, ¿no? O sea, sin saber lo que realmente pasó”, dijo.

La conductora reconoció que no es la primera vez que enfrenta comentarios sobre su físico y reflexionó sobre la presión constante que generan las redes sociales.

“Desde que existen las redes sociales nunca eres demasiado flaca, siempre eres demasiado gorda, nunca eres demasiado bonita”.

No es la primera vez que recibe críticas

Esta no es la primera vez que Galilea Montijo recibe señalamientos de este tipo, en marzo de este año durante una conversación en el programa “Hoy”, Galilea dijo que se sometió a un procedimiento para corregir una ligera diferencia en sus cejas.

“A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías. Esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”, destacó la conductora.

Sobre las fotos y las críticas sobre su rostro, Galilea explicó que, en muchas ocasiones, los tratamientos estéticos requieren un periodo de recuperación que no siempre es posible cumplir debido al ritmo de trabajo de la televisión.

“Aquí no da tiempo de desinflamarte”, agregó.

Galilea cuestiona la sororidad ante las críticas

Durante la conversación, la conductora también aseguró que los comentarios más duros que ha recibido provienen de otras mujeres, por lo que cuestionó el concepto de sororidad que con frecuencia se promueve en redes sociales.

“Yo decía: ¿dónde está la sororidad? Las mujeres somos rudísimas con nosotras mismas y el hablar sin conocimiento”.

Aunque Galilea Montijo ha hablado abiertamente en otras ocasiones sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, dejó claro que en esta ocasión la situación responde a una complicación médica relacionada con un nervio facial y no únicamente a un retoque estético.

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